Звезда сериала Папины дочки попал в реанимацию: Мой новый мир

6 июля 2020 14:15 Юлия Крутиева
Звезда сериала Папины дочки попал в реанимацию: Мой новый мир
Сериал Папины дочки
кадр из сериала

Актер Михаил Казаков, полюбившийся телезрителю по роли балбеса Ильи Полежайкина из сериала Папины дочки сейчас практически не ведет актерскую карьеру.

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Михаил Казаков перестал сниматься в кино, больше уделяет внимания мероприятиям, на которых выступает в роли ведущего. Это ему приносит немалый доход, признавался в своих интервью 31-летний актер.

Однако публика с интересом продолжает следить за личной жизнью Михаила. И вчера Казаков напугал своих фолловеров, опубликованными фото в Инстаграм.

Артист сообщил. что находится в больнице. В микроблоге Казакова появились жуткие кадры его перебинтованных ног. И случилось явно что-то серьезное.

Добро пожаловать в мой новый мир,
– подписал фотографии актер.

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Что произошло – Михаил отказывается пока распространяться. все, что известно – это то, что его сильно повреждены и длительное время актер не сможет ходить. После чего его ждет реабилитация.

Отметим, уже 9 лет Михаил Казаков счастлив в браке с 30-летней женой Еленой. Пара воспитывает двоих детей – дочь Викторию от предыдущего брака женщины, и общего сына Мирослава.

Напомним,

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