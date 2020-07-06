Звезда сериала Папины дочки попал в реанимацию: Мой новый мир
Актер Михаил Казаков, полюбившийся телезрителю по роли балбеса Ильи Полежайкина из сериала Папины дочки сейчас практически не ведет актерскую карьеру.
Однако публика с интересом продолжает следить за личной жизнью Михаила. И вчера Казаков напугал своих фолловеров, опубликованными фото в Инстаграм.
Артист сообщил. что находится в больнице. В микроблоге Казакова появились жуткие кадры его перебинтованных ног. И случилось явно что-то серьезное.
Добро пожаловать в мой новый мир,– подписал фотографии актер.
Отметим, уже 9 лет Михаил Казаков счастлив в браке с 30-летней женой Еленой. Пара воспитывает двоих детей – дочь Викторию от предыдущего брака женщины, и общего сына Мирослава.
Напомним,