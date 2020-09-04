Наречена для тата 3 сезон 14 выпуск: смотреть онлайн эфир от 04.09.2020

4 сентября на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидели пост-шоу Наречена для тата 3 сезон.

В пост-шоу Наречена для тата-3 вы узнаете, как сложилась жизнь любимых участников после проекта! Кто остался вместе и продолжает строить отношения, а у кого романтика умерла сразу же после того, как начались совместные трудности? Кто из мужчин сделает своей любимой приятный сюрприз прямо в студии проекта? И для кого проведут церемонию бракосочетания? Узнайте прямо сейчас!

Свидания под камерами

Смотрите в пост-шоу Наречена для тата 3 сезона, как смущались участники, строя отношения под постоянным пристальным надзором камер! Сегодня вы увидите те моменты, которые не вошли в выпуски. Роме и Юле явно было сложно в первые дни съемок, а вот Карина с Артемом быстро перестали замечать камеры.

Самые бурные отношения

За развитием отношений Карины и Артема было очень интересно наблюдать. Они были раскованны и страстны, но между ними постоянно разгорались конфликты. В конце они решили, что хотят все-таки попробовать продолжить общение, и разъехались по разным городам. Карина писала Артему сообщения, но он так и не позвонил девушке. Что произошло? И удалось ли им построить отношения на расстоянии?

Игорь и Инна в финале приняли решение быть вместе, и после этого Игорь передал девушке ключи от квартиры. Воспользовалась ли она его предложением? Узнайте в пост-шоу Наречена для тата-3!

Самая романтическая пара

Уверены, что многим хочется узнать, как сложились отношения Юли и Ромы после финала! Пара все-таки съехалась. Смотрите, не убил ли быт ту романтику, которая окружала Юлю и Рому не съемках проекта. Какое влияние имеет на их отношения бывшая жена Романа, и смогла ли Юля все-таки поладить с сыном мужчины?

14 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.