Наречена для тата: как сложилась жизнь героев после реалити – смотрите в пост-шоу
Сегодня, 4 сентября, телезрители СТБ увидят пост-шоу 3 сезона романтического реалити "Наречена для тата".
Знаете, я уже не первый год являюсь свидетелем рождения чувств под прицелом телекамер. И, признаюсь, я просто в восторге от третьего сезона «Наречена для тата», – отметил ведущий пост-шоу Григорий Решетник. – Сегодня в студии мы узнаем, почему одни участники воспользовались вторым шансом, а другие – его просто упустили.
А также кульминационный момент – как сложилась жизнь влюбленных после проекта. Кто из них съехался и продолжил отношения?
Своими советами с героями 3 сезона поделятся экс-участники «Наречена для тата», а теперь уже и семья – Таня и Юра Шпильки.
Экспертами программы станут: телезвезда Надежда Матвеева, психологи Андрей Жельветро и Елена Друма. Ведущий: Григорий Решетник.
Смотрите пост-шоу «Наречена для тата» сегодня, 4 сентября, в 19:00 на СТБ!
Напомним,