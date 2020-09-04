Наречена для тата: как сложилась жизнь героев после реалити – смотрите в пост-шоу

4 сентября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Наречена для тата: как сложилась жизнь героев после реалити – смотрите в пост-шоу
Наречена для тата 3 сезон пост-шоу
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 4 сентября, телезрители СТБ увидят пост-шоу 3 сезона романтического реалити "Наречена для тата".

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Как сложилась жизнь героев, которые не смогли построить отношения в рамках проекта «Наречена для тата-3»? И удалось ли сохранить любовь парам, которые сказали в финале проекта друг другу «да»? А также – для кого история, начавшаяся в проекте, закончилась с свадьбой?

Знаете, я уже не первый год являюсь свидетелем рождения чувств под прицелом телекамер. И, признаюсь, я просто в восторге от третьего сезона «Наречена для тата», – отметил ведущий пост-шоу Григорий Решетник. – Сегодня в студии мы узнаем, почему одни участники воспользовались вторым шансом, а другие – его просто упустили.

Герои 3 сезона Наречена для тата / пресс-служба канала СТБ

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Третий сезон романтического реалити подошел к концу и стал судьбоносным для многих пар, которые дали шанс развитию отношений. Сегодня в студии герои, которые попрощались друг с другом в финале, разберутся, почему им так и не удалось построить отношения.

А также кульминационный момент – как сложилась жизнь влюбленных после проекта. Кто из них съехался и продолжил отношения?

Артем и Карина / пресс-служба канала СТБ

Своими советами с героями 3 сезона поделятся экс-участники «Наречена для тата», а теперь уже и семья – Таня и Юра Шпильки.

Экспертами программы станут: телезвезда Надежда Матвеева, психологи Андрей Жельветро и Елена Друма. Ведущий: Григорий Решетник.

Таня и Юра / пресс-служба канала СТБ

Смотрите пост-шоу «Наречена для тата» сегодня, 4 сентября, в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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