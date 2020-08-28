Наречена для тата 3 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн эфир от 28.08.2020

28 августа 2020 12:15 Юлия Крутиева
Наречена для тата 3 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн эфир от 28.08.2020
Наречена для тата-3: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

28 августа на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 13 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

Читайте такжеХто зверху-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2020)
Смотрите в 13 выпуске шоу Наречена для тата-3: три пары решат, хотят ли они быть вместе. Это будет невероятно эмоциональный финал. Герои до последнего момента не будут знать, какой ответ услышат в конце.

Испытание городом для Леши

Таня все-таки уговорила Алексея попробовать на вкус городскую жизнь. Ей категорически не нравится идея жизни в селе, где нет ни школы, ни магазинов. В 13 выпуске реалити Наречена для тата 3 Алексей пойдет навстречу девушке и переедет вместе с ней в Кременчуг. Для него это будет настоящим испытанием! Суета, автомобили, непонятная еда. Леша никогда не ел роллы и не очень понимает, зачем люди добровольно едят сырую рыбу. Однако ради Тани он готов попробовать найти в городской жизни плюсы. Получится ли у него? Узнайте прямо сейчас!

Помирятся ли Таня и Денис?

После рыбалки отношения Тани и Дениса сразу ухудшились. Он не доверяет девушке, боясь, что она просто ищет для себя легкой жизни возле обеспеченного мужчины. Таня хочет тепла и нежности, но не может получить желаемое. Во время последнего свидания в 13 выпуске Наречена для тата 3 сезон она предложит Денису… не разговаривать! Изменится ли что-то после того, как они попробуют выразить свои чувства невербально?

Сомнения Алены и страх Стаса

Алена в прошлом выпуске преодолела свой страх глубины и удушья. На этот раз она предложила Стасу встретиться лицом к лицу со своей фобией. Мужчина боится высоты, а вот Алена не робкого десятка! В 13 выпуске проекта Наречена для тата 3 она расскажет о своих необычных и даже немного экстремальных увлечениях.

Есть один момент, который беспокоит Алену больше всего: сможет ли Стас нормально общаться с ее дочерью? Она не хочет строить отношения с мужчиной, который не примет ее Полину, как свою. Стас же души не чает в своей дочурке Соне, поэтому она для него всегда на первом месте. Есть ли у них шанс стать одной большой семьей? Узнайте прямо сейчас – смотрите Наречена для тата 3 сезон 13 выпуск онлайн.

13 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ телешоу финал Наречена для тата телешоу онлайн телешоу 2020 Наречена для тата-3 Наречена для тата 3 сезон

Материалы по теме

Наречена для тата: финальный выпуск проекта, в котором три пары сделают решающий выбор
Анонсы на ТВ

Наречена для тата: финальный выпуск проекта, в котором три пары сделают решающий выбор
Актриса Алика Бурым: Стать полицейской я никогда не хотела… но попробовать было здорово
Интервью

Актриса Алика Бурым: Стать полицейской я никогда не хотела… но попробовать было здоровоЭксклюзив
Я очень о нем мечтала, считала счастливым: Злата Огневич выбросила любимое брендовое платье
Новости

Я очень о нем мечтала, считала счастливым: Злата Огневич выбросила любимое брендовое платье
Сайт для путешественников отслеживает информацию относительно COVID-19
Путешествия

Сайт для путешественников отслеживает информацию относительно COVID-19

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Днем независимости Украины 2020 в стихах и прозе

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK