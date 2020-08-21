Наречена для тата 3 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн эфир от 21.08.2020

21 августа на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 12 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

Смотрите в 12 выпуске шоу Наречена для тата-3 : Алена и Стас поедут на первый совместный отдых за границей. Алена прежде никогда не была за рубежом. С одной стороны, ей радостно, а с другой – очень не хватает дочери рядом.

Уроки дайвинга и конфликты

Алена решится впервые в жизни попробовать нырнуть с аквалангом. И хотя Стас постоянно ее поддерживает, женщина все равно почувствует себя третьей лишней. На отдыхе Стас очень много внимания уделяет своей дочке, в то время как Алена все время находится где-то в стороне. Она постарается поговорить со Стасом на эту тему, однако ему претензии Алены покажутся безосновательными.

Денис познакомится с родителями Тани

В прошлом выпуске девушка произвела благоприятное впечатления на родителей Дениса. В 12 выпуске проекта Наречена для тата-3 в гости приедет семья Тани. Она познакомит мужчину со своими дочерью и матерью. Таня все еще сомневается в чувствах Дениса, поэтому в каждом его шаге видит подвох. Миллионер, в свою очередь, боится поддаваться чувствам, поэтому ведет себя с Таней достаточно осторожно.

Ежегодный велослет

Другой Тане в 12 выпуске проекта Наречена для тата-3 еще предстоит привыкнуть к жизни в Китайгороде. Она пытается мягко убедить Лешу, что в городе нет ничего плохого. Однако мужчина считает, что у него есть все необходимое для жизни в селе.

12 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на канале СТБ, а после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.