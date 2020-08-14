Наречена для тата 3 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн эфир от 14.08.2020

14 августа на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 11 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон.

Смотрите в 11 выпуске шоу Наречена для тата-3 : вы познакомитесь с новыми героями – Алексеем и Таней! Чем необычны эти участники?

Вдали от суеты

Алексей – дауншифтер. Он всю жизнь был интровертом, поэтому во взрослом возрасте сознательно выбрал жизнь подальше от городской суеты. Мужчина переехал в деревню, где и живет с двумя детьми. Алексей занимается разработкой веломобилей, и он искренне считает этот вид транспорта оптимальным. Для Тани первая встреча с мужчиной станет большим шоком! Она никогда не ездила на веломобиле, поэтому 40-минутная дорога превратится для нее в настоящее испытание. Не оттолкнет ли Татьяну необычный образ жизни Алексея в 11 выпуске проекта Наречена для тата 3 выпуск? Женщина любит активный ритм большого города, поэтому тихая жизнь в деревне будет для нее вновинку.

Знакомство с родителями

Денис познакомит Таню с родителями. Для нее это очень волнительный момент, ведь нужно понравиться потенциальной свекрови! Ситуацию усложняет то, что Денис очень близок с матерью, а та очень любила бывшую жену сына. Получится ли у Тани конкурировать с памятью об идеальной невестке? Узнайте прямо сейчас!

Стас и Алена на грани разрыва

В 11 выпуске реалити Наречена для тата 3 Стас и Алена почувствуют полную гармонию в отношениях. Он посвящает женщине стихи и признается в своих чувствах. Готовит для нее невероятный сюрприз – сеанс необычной арт-терапии! Алена и Стас нарисуют картину на огромном холсте при помощи своих тел. Для них это станет моментом максимального сближения, но потом неожиданное признание Стаса изменит все. Неужели идеальным отношениям настанет конец? Алена всерьез задумается, есть ли у них будущее… Не пропустите напряженный момент! Неужели одна из пар распадется, не дойдя до финала?

11 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.