Наречена для тата: в 12 выпуске – отдых в жарком Египте и тревога одинокого отца

Сегодня, 21 августа в 19:00, на СТБ выйдет 12 выпуск романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы пробуют строить отношения.

Впервые за все сезоны свидания героев «Наречена для тата» пройдет за пределами Украины, а именно в солнечном Египте. Однако во время этого отдыха не все будет так сладко. Почему же Стаса тревожит ребенок Алены в их отношениях – подробнее в анонсе.

Станислав и Алена проведут вместе время в жарком Египте. Их ждет совместное погружение под воду, невероятные морские виды и сказочные эмоции. Также пара отправится на день рождения сестры Станислава – Антонины. Алена заметит, что ее потенциальный избранник будет сравнивать ее с сестрой и даже посоветует взять с нее пример.

Меня это шокировало,

– признается Алена.

Стас и Алена / пресс-служба канала СТБ

Однако кульминацией отдыха станет очередной разговор пары о дочери героини. По мнению мужчины, Алена слишком зациклена на девочке и это может стать проблемой в их отношениях.

Тема ее ребенка бросает тень на наши с ней отношения,

– скажет Стас.

Неужели герои так и не смогут найти общий язык и построить отношения?

А вот в новообразовавшейся паре Алексея и Тани все только начинается! Несмотря на неоднозначное первое впечатления от встречи с мужчиной-изобретателем, девушку поразят его дети – Таня давно мечтала о дочке. Но вот сможет ли она приспособиться к отшельническому образу жизни?

Алексей и Таня / пресс-служба канала СТБ

Еще одна участница – Татьяна – откроется и признается Денису в чувствах. Однако мужчина воспримет слова девушки неоднозначно, засомневавшись в ее искренности…

Смотрите 12 выпуск «Наречена для тата» сегодня, 21 августа в 19:00, на СТБ!

Напомним,