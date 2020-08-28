Наречена для тата: финальный выпуск проекта, в котором три пары сделают решающий выбор
Сегодня, 28 августа, в 19:00 на СТБ выйдет финальный выпуск романтического реалити Наречена для тата.
Алену тревожат будущие взаимоотношения Станислава с ее дочерью.
Ты ставишь отношения твоего мужчины с ребенком выше отношений с мужчиной,– отметит герой.
Отношения с ребенком для меня – в первую очередь,– выскажет свою позицию Алена.
Сможет ли пара найти компромисс и баланс в этом вопросе?
В жизни я больше интроверт, – скажет герой. – Мне не нравятся спонтанные контакты. Особенно, если много людей.
А самый важный вопрос, который беспокоит Татьяну накануне финала, согласится ли ее сын принять Алексея и его семью.
А между Таней и Денисом все так же стоит вопрос доверия. Девушка предложит своему потенциальному избраннику необычное времяпрепровождения накануне финала – просто вместе помолчать, чтобы их отношения не сводились только к выяснениям.
Я почувствовал дискомфорт,– признается Денис.
Будут ли счастливые финалы у всех трех пар? Или какая-то из них все же не сможет мириться с существующими проблемами?
Не пропустите кульминационный выпуск «Наречена для тата» уже сегодня, 28 августа в 19:00, на СТБ.
Напомним,