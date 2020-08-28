Наречена для тата: финальный выпуск проекта, в котором три пары сделают решающий выбор

28 августа 2020 12:05 Юлия Крутиева
Наречена для тата: финальный выпуск проекта, в котором три пары сделают решающий выбор
Наречена для тата-3: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 28 августа, в 19:00 на СТБ выйдет финальный выпуск романтического реалити Наречена для тата.

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Три оставшиеся пары проекта «Наречена для тата» сделают решающий выбор. Однако у каждой их них еще остались важные нерешенные вопросы, ответы на которые повлияют на дальнейший ход событий.

Алену тревожат будущие взаимоотношения Станислава с ее дочерью.

Ты ставишь отношения твоего мужчины с ребенком выше отношений с мужчиной,
– отметит герой.

Отношения с ребенком для меня – в первую очередь,
– выскажет свою позицию Алена.

Сможет ли пара найти компромисс и баланс в этом вопросе?

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Папа-отшельник Алексей согласится на своего рода эксперимент – пожить с детьми и Татьяной в городе, окунувшись в шумную и непривычную жизнь. Не станет ли проблемой для мужчины новый темп жизни? Более того, Таня познакомит Алексея со своими подругами.

В жизни я больше интроверт, – скажет герой. – Мне не нравятся спонтанные контакты. Особенно, если много людей.

А самый важный вопрос, который беспокоит Татьяну накануне финала, согласится ли ее сын принять Алексея и его семью.

А между Таней и Денисом все так же стоит вопрос доверия. Девушка предложит своему потенциальному избраннику необычное времяпрепровождения накануне финала – просто вместе помолчать, чтобы их отношения не сводились только к выяснениям.

Я почувствовал дискомфорт,
– признается Денис.

Будут ли счастливые финалы у всех трех пар? Или какая-то из них все же не сможет мириться с существующими проблемами?

Не пропустите кульминационный выпуск «Наречена для тата» уже сегодня, 28 августа в 19:00, на СТБ.

Напомним,

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