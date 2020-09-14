Звезда Первых ласточек Александр Рудинский показал новое фото с новорожденным сыном

14 сентября 2020 13:30 Юлия Крутиева
Звезда Первых ласточек Александр Рудинский показал новое фото с новорожденным сыном
Александр Рудинский с женой
пресс-служба Нового канала

Актер Александр Рудинский рассказал о новорожденном сыне.

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В ночь с 8 на 9 сентября жена Александра Рудинского — актера сериала «Первые ласточки. Zависимые», который снимает Новый канал — Мария родила сына Петра. Счастью новоиспеченного папы нет предела: он считает, что именно отцовство - его самая важная роль.

Все мысли Александра заняты сыном, поэтому он с радостью поделился несколькими интересными фактами о малыше.

Факт №1: малыш чувствовал, когда нужно родиться

Александр очень переживал перед родами, сможет ли быть в этот важный момент рядом с женой - плотный съемочный график дает о себе знать. Но малыш будто почувствовал его волнение и появился на свет в один из немногочисленных выходных.

Больше всего я боялся, что во время родов буду на съемочной площадке, - признался актер. - Идет репетиция сцены «Первых ласточек», подбегает друг и говорит, что срочно звонит Мария. Беру трубку и слышу: «Саша, я рожаю». К счастью, все случилось на следующий день, в единственный выходной, когда я мог быть рядом.

Факт №2: совпадение?

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Маленький Петр родился в год того же животного по китайскому зодиакальному календарю, что и его отец.

Сын с папкой родились в год Крысы, - отметил Рудинский. - А случается это раз в 12 лет.

Александр Рудинский с женой и сыном / пресс-служба Нового канала

Факт №3: патриот с рождения

Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения практически в полночь.

Он родился в 23:58 и сразу же заиграл гимн Украины. Сильно, не?
- подчеркнул актер.

Напомним,

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