Звезда Первых ласточек Александр Рудинский показал новое фото с новорожденным сыном
Актер Александр Рудинский рассказал о новорожденном сыне.
Все мысли Александра заняты сыном, поэтому он с радостью поделился несколькими интересными фактами о малыше.
Факт №1: малыш чувствовал, когда нужно родиться
Александр очень переживал перед родами, сможет ли быть в этот важный момент рядом с женой - плотный съемочный график дает о себе знать. Но малыш будто почувствовал его волнение и появился на свет в один из немногочисленных выходных.
Больше всего я боялся, что во время родов буду на съемочной площадке, - признался актер. - Идет репетиция сцены «Первых ласточек», подбегает друг и говорит, что срочно звонит Мария. Беру трубку и слышу: «Саша, я рожаю». К счастью, все случилось на следующий день, в единственный выходной, когда я мог быть рядом.
Факт №2: совпадение?
Сын с папкой родились в год Крысы, - отметил Рудинский. - А случается это раз в 12 лет.
Факт №3: патриот с рождения
Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения практически в полночь.
Он родился в 23:58 и сразу же заиграл гимн Украины. Сильно, не?- подчеркнул актер.
Напомним,