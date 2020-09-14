Звезда Игры престолов Эмилия Кларк закрутила роман с актером сериала Доктор Кто

В Голливуде ходят слухи о новой звездной паре.

Не успела Эмилия Кларк оправиться от отношений с Томом Тернером, как многие журналисты иностранных таблоидов заподозрили актрису в новом романе.

Инсайдеры издания сообщают, что Эмилия совсем недолго грустила после расставания с Тернером, и закрутила роман с коллегой по цеху - актером Мэттом Смитом.

На минувшей неделе папарацци удалось застать Кларк и Смита на свидании в одном из ресторанов в Лондоне, а затем пара вместе отправились на прогулку.

По словам свидетелей, звезда «Игры престолов» и актер сериала «Доктор Кто» вели себя совершенно не как друзья. Они шли под руку и выглядели очень влюбленными.

Пока же ни Смит, ни Кларк не решились дать хоть какой-то комментарий на тему о своем возможном романе. Правда, подобные снимки пары говорят сами за себя.

Напомним,