Звезда Игры престолов Эмилия Кларк закрутила роман с актером сериала Доктор Кто

14 сентября 2020 14:40 Юлия Крутиева
Звезда Игры престолов Эмилия Кларк закрутила роман с актером сериала Доктор Кто
Актриса Эмилия Кларк
instagram.com/emilia_clarke

В Голливуде ходят слухи о новой звездной паре.

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Не успела Эмилия Кларк оправиться от отношений с Томом Тернером, как многие журналисты иностранных таблоидов заподозрили актрису в новом романе.

Инсайдеры издания сообщают, что Эмилия совсем недолго грустила после расставания с Тернером, и закрутила роман с коллегой по цеху - актером Мэттом Смитом.

На минувшей неделе папарацци удалось застать Кларк и Смита на свидании в одном из ресторанов в Лондоне, а затем пара вместе отправились на прогулку.

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По словам свидетелей, звезда «Игры престолов» и актер сериала «Доктор Кто» вели себя совершенно не как друзья. Они шли под руку и выглядели очень влюбленными. 

Пока же ни Смит, ни Кларк не решились дать хоть какой-то комментарий на тему о своем возможном романе. Правда, подобные снимки пары говорят сами за себя.

Напомним, 

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