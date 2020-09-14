Звезда Игры престолов Эмилия Кларк закрутила роман с актером сериала Доктор Кто
В Голливуде ходят слухи о новой звездной паре.
Инсайдеры издания сообщают, что Эмилия совсем недолго грустила после расставания с Тернером, и закрутила роман с коллегой по цеху - актером Мэттом Смитом.
На минувшей неделе папарацци удалось застать Кларк и Смита на свидании в одном из ресторанов в Лондоне, а затем пара вместе отправились на прогулку.
Пока же ни Смит, ни Кларк не решились дать хоть какой-то комментарий на тему о своем возможном романе. Правда, подобные снимки пары говорят сами за себя.
Напомним,