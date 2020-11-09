Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 11 выпуске от 08.11.2020
8 ноября на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 прямой эфир четвертого обновленного сезона шоу Танці з зірками.
В одиннадцатом прямом эфире в зоне риска оказались 2 пары – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, и пара Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.
К сожалению, шоу «Танці з зірками-2020» покинула пара Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.
12 выпуск шоу «Танці з зірками-2020» смотрите в следующее воскресенье, 15 ноября, в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.
Напомним,
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