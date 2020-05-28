Кайли Миноуг – 52: как певица стала кумиром миллионов

Эксклюзив 28 мая 2020 12:00 Александр Кива
Кайли Миноуг – 52: как певица стала кумиром миллионов
Кайли Миноуг – 52!
Fotobank / GettyImages

Сегодня, 28 мая, роскошной австралийке Кайли Миноуг исполняется 52 года!

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 "Только бездушный человек может ее не любить. Она способна обаять даже пенек", - так сказал об этой суперзвезде один музыкальный критик. Вечная девочка, вечная блондинка и секс-символ. Как Кайли Миноуг стала кумиром миллионов? Об "австралийской дюймовочке" сегодня говорили в программе "Утро с Интером".

Признайтесь, вы бы назвали свою дочь - Кайли? А вот в 2008 году по статистике, каждое третье новорожденную британку называли именно так. Ведь все были просто в восторге от нового хита австралийки Кайли Миноуг. Мелодия звучала везде и ее буквально - невозможно было выбросить из головы!



60 млн проданных по всему миру дисков, премия «Грэмми», орден Британской империи, разнообразные шоу и, главное, - искреннее восхищение поклонников. И как ее не любить, эту блондинку?

На звездный Олимп Кайли Миноуг взлетела легко и непринужденно. Девушке сильно везло: создавалось впечатление, что ей давали все просто за красивые глаза! Сначала - роль в очень популярном телесериале «Соседи» - которая должна была достаться не Кайли, а ее младшей сестре. Затем - песня с телеэкрана - Locomotion-  которая привлекла внимание продюсеров... местных, и тех, кто создал... самих  Spice Girls!

Первый же альбом - а Кайли тогда было всего 20 - громко заявил о новой исполнительнице в Америке и Европе. Роман с земляком-рокером Майклом Гатченсом - привлек к певице еще больше внимания. Говорят, именно благодаря этим отношениям Миноуг нашла свой сценический образ, соединив раскованность, соблазнительность и невинность.

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Кайли никогда не пиарилась на скандалах. За доброжелательность, искренность и человечность и ценят эту австралийскую дюймовочку. Бросил очередной жених? Ей сочувствуют, его - осуждают. Подкосила страшная болезнь - онкология? Восхищаются мужеством и стойкостью Кайли. Ну а когда после реабилитации певица, такая трогательная и хрупкая, записала хитовый альбом и отправилась в турне, ей, кажется, аплодировал весь мир.

Женщина без возраста, веселая и жизнерадостная! Спев столько песен, она как будто  постоянно нам напоминает: жить под музыку веселее, в любой неопределенной ситуации лучший выход - радоваться жизни и - танцевать.

Сюжеты о самых ярких звездах Украины и всего мира смотри по будням в программе "Утро с Интером" (07:00-10:00) и читай на сайте tv.ua

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