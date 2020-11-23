МастерШеф-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2020)

23 ноября 2020 16:35 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2020)
МастерШеф-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2020)
пресс-служба

28 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск шоу МастерШеф-10.

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Смотрите в 13 выпуске шоу МастерШеф-10: Сегодня аматоры будут работать с настоящими мастерами кулинарного дела! Капитанами команд в конкурсе станут финалисты второго сезона «МастерШеф. Профессионалы» Эдик, Саша и дядя Женя! Чтобы попасть к ним в команду, нужно приготовить изысканное блюдо, которое придется кому-то из них по вкусу. На приготовление у участников будет 2 этапа по 15 минут! Но если же блюдо не понравится ни одному из профи, его автор получит черный фартук. После формирования команд, участникам предстоит приготовить по три блюда высокого ресторанного уровня с монопродуктом, который станет звездой всех блюд. Ингредиент выберет капитан! Кто же победит под шефством профессионалов, а кто покинет проект?

13 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 28.11.2020 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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