Детектор лжи-10: Правда ли, что дочь готова убить родного человека?
Сегодня, 23 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.
Женщина воспитывает двоих детей, сейчас находится в декретном отпуске. Последние несколько месяцев жизни Дарьи превратилась в ад. Тетя обвиняет ее в том, что она свела в могилу родного деда. И все – ради квартиры!
Какие тайны всплывут в программе? И причастна ли Дарья к смерти деда? Смотрите психологический проект «Детектор лжи» сегодня, 23 ноября в 19:00, на СТБ.