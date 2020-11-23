Детектор лжи-10: Правда ли, что дочь готова убить родного человека?

23 ноября 2020 15:22 Юлия Крутиева
Детектор лжи-10: Правда ли, что дочь готова убить родного человека?

Сегодня, 23 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет очередной премьерный выпуск психологического проекта «Детектор лжи» с Дмитрием Карпачевым.

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Ответить честно на вопросы Детектора намеревается 27-летняя Дарья Голик из Киева. Тетя подозревает девушку в том, что та свела в могилу родного деда.

Женщина воспитывает двоих детей, сейчас находится в декретном отпуске. Последние несколько месяцев жизни Дарьи превратилась в ад. Тетя обвиняет ее в том, что она свела в могилу родного деда. И все – ради квартиры!

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Из-за этих ужасных подозрений Дарья потеряла не только доверие семьи, но и любимого – мужчина не выдержал постоянных скандалов и переехал. С помощью честных ответов на «Детекторе лжи» молодая мама хочет опровергнуть все обвинения и наконец вернуть себе спокойствие.

Какие тайны всплывут в программе? И причастна ли Дарья к смерти деда? Смотрите психологический проект «Детектор лжи» сегодня, 23 ноября в 19:00, на СТБ.

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