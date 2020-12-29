Олег Кензов поделился самой большой мечтой на Новый год
Певец Олег Кензов рассказал, о каком праздновании Нового года мечтает уже достаточно давно и почему такие моменты дороже любых денег и достижений.
За кулисами певец откровенно рассказал, какие воспоминания детства, связанные с новогодними праздниками, до сих пор не отпускают его и почему он – взрослый и успешный мужчина мечтает оказаться дома со своими родными.
Честно? Очень хочется к маме, на ручки. С оливьешкой, с мимозой, с винегретом. Просто находиться в том состоянии, когда уже и дышать трудно, но там еще ждет утка – ее тоже надо съесть. А потом папа, ты и сестра берете кусок линолеума, идете к пруду и катаетесь просто всю ночь. Это кайфово! Лучшего в мире нет! Даже невозможно сравнить с чувством, когда ты за рулем новой модной машины – линолеум лучше! – признался Олег.
Напомним,