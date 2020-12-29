Олег Кензов поделился самой большой мечтой на Новый год

29 декабря 2021 19:35 Юлия Крутиева
Олег Кензов поделился самой большой мечтой на Новый год
Певец Олег Кензов
instagram.com/okenzov_official

Певец Олег Кензов рассказал, о каком праздновании Нового года мечтает уже достаточно давно и почему такие моменты дороже любых денег и достижений.

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В праздничном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» на канале «Украина» звезда украинского шоу-бизнеса – Олег Кензов исполнит сразу несколько своих хитов. 

За кулисами певец откровенно рассказал, какие воспоминания детства, связанные с новогодними праздниками, до сих пор не отпускают его и почему он – взрослый и успешный мужчина мечтает оказаться дома со своими родными.

Честно? Очень хочется к маме, на ручки. С оливьешкой, с мимозой, с винегретом. Просто находиться в том состоянии, когда уже и дышать трудно, но там еще ждет утка – ее тоже надо съесть. А потом папа, ты и сестра берете кусок линолеума, идете к пруду и катаетесь просто всю ночь. Это кайфово! Лучшего в мире нет! Даже невозможно сравнить с чувством, когда ты за рулем новой модной машины – линолеум лучше! – признался Олег.

Певец Олег Кензов / instagram.com/okenzov_official
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Увидеть грандиозное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», ведущими которого станут Оля Полякова и Владимир Остапчук, зрители смогут 31 декабря в 20:00. Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Алина Гросу, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO» «KAZKA», «KADNAY» и многие другие.

Напомним, 

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