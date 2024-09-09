Зірка «Супер Топ-модель по-українськи» Даша Майстренко вперше розповіла про заручини та весілля

Даша Майстренко вперше розповіла про заручини та весілля

Відома українська модель, зірка реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Даша Майстренко вперше розповіла про особисте життя.

Ще одна красива молода пара днями зареєструвала шлюб! Фіналістка проєкту «Супер Топ-модель по-українськи» , який показував Новий канал, вийшла заміж. Її обранцем став юрист на ім’я Вадим.

Даша розповіла про заручини та весілля, яке відбулося наприкінці серпня в Києві.

З Вадимом ми познайомилися 16 серпня 2020 року. До речі, весілля було майже на четверту річницю – 30 серпня цього року. Через війну ми довго відкладали одруження, хоча були заручені, – розповідає Даша. – Пропозицію Вадик спланував ідеально! Підговорив Сергія Нікітюка, аби той сказав, що в мене робота – фотосесія у весільній сукні на острові в Греції. Нічого не підозрюючи, я не просто погодилась на зйомку, а ще й напросилася приїхати на тиждень раніше, щоб відпочити. Пам'ятаю, казала коханому: «Ой, такий класний клієнт. У мене класні умови. Хочу постійно так працювати». А він кивав головою, і все (сміється). Також бідкалася, що не може бути поряд. І навіть не підозрювала, що саме там він мені зробить пропозицію! У день зйомки, коли мене мав забрати з готелю клієнт, під'їхав Вадик із квітами. По дорозі я його 20 разів запитала, чи це освідчення. Він казав, що ні. Ми приїхали до старого млина з атмосферним ресторанчиком. Все виглядало, наче звичайне побачення. І от коли вже принесли десерт, все стало зрозуміло, бо я побачила там каблучку. Звісно, сказала «Так!» (усміхається).

Даша Майстренко вперше розповіла про заручини та весілля / Пресслужба Нового каналу

Пара не планувала велике весілля. Хотіли зробити все після завершення війни. Але якось прокинулись і зрозуміли, що не хочуть тягнути.

Ми не думали про гучне святкування, планували просто розписатися. Та коли натрапили на красивий сучасний РАГС №1 на ВДНГ, то захотілося запросити туди гостей. І тут почалося... Запрошуєш одних, значить точно треба запросити інших. Якщо не покликати тих, то вони образяться. Ну, ви розумієте (сміється). Врешті назбиралося 40 людей. Хто не зміг приїхати, долучився онлайн. Ніхто не був обділений нашим святом! – ділиться Майстренко. – Організаторів весілля в нас не було. Оскільки я достатньо тривожна дівчина, мені важливо, щоб все було так, як я хочу, то зрозуміла, що довіритися не зможу. Вдалося підготувати свято буквально за місяць власними силами.

Даша Майстренко вперше розповіла про заручини та весілля / Пресслужба Нового каналу

Весілля було в італійському вінтажному стилі. Після офіційної частини святкували у квітковій оранжереї на ВДНГ.

Сукню шила на замовлення, – розповідає Даша. – В мене є подруга, яка в минулому працювала стилісткою, а зараз заснувала бренд взуття. Оскільки крутиться у сфері моди, то має багато контактів. Порадила гарну швачку. Ще одна подруга допомогла намалювати ескіз. Я багато знімалася для брендів весільних нарядів. І зробила висновок, що, на жаль, є буквально лише п'ять базових моделей сукні. Я ж хотіла щось особливе. Тканину обирала в Україні, мереживо мені надіслала подруга з Парижа. Взуття теж створене ексклюзивно для мене.

Даша Майстренко вперше розповіла про заручини та весілля / Пресслужба Нового каналу

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