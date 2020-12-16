Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
16 декабря 2020 19:20
Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
пресс-служба Нового канала
21 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят финальный 10 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.
Смотрите в 10 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински
: Саша Литвин, Даша Майстренко или Таня Брык — кто из них стал триумфатором, а кто попрощался с мечтой? Кто достучится к зрителям своим манифестом? Кто лучше всех справится с последними заданиями Суперсезона? Уже в понедельник вы узнаете, кто победил в модельном реалити Нового канала. Не пропустите грандиозный финал!
10 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 21.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.