Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

16 декабря 2020 19:20 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
пресс-служба Нового канала

21 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят финальный 10 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински.

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Смотрите в 10 выпуске реалити Супер Топ-модель по-украински: Саша Литвин, Даша Майстренко или Таня Брык — кто из них стал триумфатором, а кто попрощался с мечтой? Кто достучится к зрителям своим манифестом? Кто лучше всех справится с последними заданиями Суперсезона? Уже в понедельник вы узнаете, кто победил в модельном реалити Нового канала. Не пропустите грандиозный финал!

10 выпуск реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите 21.12.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Супер Топ-модель по-украински смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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