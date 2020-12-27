Татьяна Арнтгольц беременна от Марка Богатырева

27 декабря 2020 18:00 Катерина Даниленко
Татьяна Арнтгольц беременна от Марка Богатырева
Актриса Татьяна Арнтгольц с мужем
социальная сеть Instagram

Звезда телесериалов Татьяна Арнтгольц находится в положении.

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Личная жизнь 38-летней актрисы Татьяны Арнтгольц заиграла новыми красками. Лишь месяц назад стало известно, что знаменитость вышла замуж за своего избранника, актера Марка Богатырева, как в Сети появилась информация о беременности артистки.

Актриса Татьяна Арнтгольц / социальная сеть Instagram

Соответствующую новость сообщил коллега Арнтгольц, телеведущий Александр Лазарев-младший. В новом выпуске программы «Жди меня», которую он ведет вместе с Татьяной, мужчина появился без нее.

Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск,
 ‒ начал программу Лазарев-младший.

Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев-младший / социальная сеть Instagram

Пара пока не дает официальных комментариев по этому поводу. Это неудивительно, Арнтгольц и Богатырев предпочитают не афишировать личную жизнь. Но ликующих поклонников уже не остановить ‒ они поздравляют звездное семейство в Instagram под совместными снимками.

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К слову, для актрисы эта беременность не первая, от предыдущего брака с актером Иваном Жидковым Арнтгольц воспитывает дочь Машу. Марк же станет отцом впервые.

Напомним,

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев / социальная сеть Instagram
 

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