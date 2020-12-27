Татьяна Арнтгольц беременна от Марка Богатырева
Звезда телесериалов Татьяна Арнтгольц находится в положении.
Соответствующую новость сообщил коллега Арнтгольц, телеведущий Александр Лазарев-младший. В новом выпуске программы «Жди меня», которую он ведет вместе с Татьяной, мужчина появился без нее.
Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск,‒ начал программу Лазарев-младший.
Пара пока не дает официальных комментариев по этому поводу. Это неудивительно, Арнтгольц и Богатырев предпочитают не афишировать личную жизнь. Но ликующих поклонников уже не остановить ‒ они поздравляют звездное семейство в Instagram под совместными снимками.
Напомним,
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