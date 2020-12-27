Маша Полякова опубликовала редкий снимок с отцом: вся семья в сборе ‒ фото
27 декабря 2020 14:00
Катерина Даниленко
Старшая дочь Оли Поляковой Маша
социальная сеть Instagram
Супруг Оли Поляковой, бизнесмен Вадим ‒ личность не публичная. Его крайне редко можно лицезреть на светских мероприятиях и в соцсетях знаменитости.
На днях суперблондинка обнародовала рождественский кадр в Instagram, на котором запечатлена с детьми, а вот мужчины рядом не оказалось. Исправить ситуацию решила старшая дочь звезды Маша
. Она опубликовала точно такой снимок, но на нем уже все семейство было в сборе.
На фото дети с родителями расположилась возле камина и новогодней елки. 15-летняя Маша и 9-летняя Алиса держат на руках домашних питомцев, а глава семьи обнимает своих девочек.
Немного о нашей семейке, а сколько у вас в семье людей?
‒ написала Полякова-младшая.
Оля Полякова с мужем и дочками / социальная сеть Instagram
Праздничный домашний снимок звездной семьи стал для поклонников особенно ценным и приятным: «Вся семья в сборе», «Как давно мы не видели твоего папу», «С праздниками вас», «Очень красивая семья», «Какие роскошные дамы. Папа счастливчик».
Напомним,