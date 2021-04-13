Даша Астафьева рассказала об "особом виде комедии в ее шкафу"

Певица Даша Астафьева рассказала о своих нелогичных поступках.

Купить что-то, а потом сто раз задуматься, зачем это нужно, и нужно ли вообще. Знакомая ситуация? Такие истории есть и у украинских знаменитостей.

Одной из таких поделилась за кулисами шоу «Где логика?», которое каждый вторник показывает Новый канал, певица Даша Астафьева.

Самые нелогичные поступки в моей жизни связаны с покупками, – делится Даша Астафьева. – У меня есть привычка покупать вещи в надежде, что похудею и влезу в них. Обычно эта одежда меньше моей на размер или два. Я называю это отдельным видом комедии в моем шкафу (смеется). А еще у меня есть около 10 пар очков для зрения. Но почему-то, когда я ехала на съемки шоу «Где логика?», не вспомнила, что они мне понадобятся. В итоге еле-еле могла рассмотреть картинки с заданиями и нервничала из-за этого. А потом все-таки вспомнила, что очки у меня есть, и надела их уже во время игры. После этого борьба стала еще более ожесточенной.

Певица Даша Астафьева / пресс-служба Нового канала

Напомним,