Маша Ефросинина показала обновки от Монатика: будь в тренде

8 ноября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина показала обновки от Монатика: будь в тренде
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Знаменитостям не нужны праздники, чтобы порадовать своих коллег и друзей хорошими подарками. Очень часто они делают это просто так. Так, на днях Маша Ефросинина показала презенты от Димы Монатика и его супруги.

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Телеведущая в Instagram-stories вместе с сыном сделала обзор новых вещичек из коллекции Ритмо LOVE Shop от Monatik Corporation.

Свой повседневный лук звезда дополнила массивными прозрачными бусами из акрила. Украшение можно трансформировать в зависимости от настроения ‒ одевать на шею, на пояс или же прикреплять к сумке. А вот 10-летний сын ведущей облачился в яркий фиолетовый свитшот с принтом в виде солнца.

Суббота! Чем не повод надеть обновки! Дима и Ира Монатик, это очень красиво. Мы с вами в #ритмоLove,
‒ написала знаменитость.

Телеведущая Маша Ефросинина / социальная сеть Instagram
 

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К слову, стоимость подвески в виде цепи по мотивам культового третьего сольного альбома певца на официальном сайте составляет 3500 грн. А цена детского свитшота «Vitamin D» ‒ 1500 грн.

Напомним,

Сын Маши Ефросининой Александр / социальная сеть Instagram

 

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