Маша Ефросинина показала обновки от Монатика: будь в тренде
Знаменитостям не нужны праздники, чтобы порадовать своих коллег и друзей хорошими подарками. Очень часто они делают это просто так. Так, на днях Маша Ефросинина показала презенты от Димы Монатика и его супруги.
Свой повседневный лук звезда дополнила массивными прозрачными бусами из акрила. Украшение можно трансформировать в зависимости от настроения ‒ одевать на шею, на пояс или же прикреплять к сумке. А вот 10-летний сын ведущей облачился в яркий фиолетовый свитшот с принтом в виде солнца.
Суббота! Чем не повод надеть обновки! Дима и Ира Монатик, это очень красиво. Мы с вами в #ритмоLove,‒ написала знаменитость.
Напомним,
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