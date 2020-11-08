Анатолий Анатолич получил положительный тест на COVID-19: Круг сужается, к сожалению
8 ноября 2020 12:00
Телеведущий Анатолий Анатолич
социальная сеть Instagram
Ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич официально заявил, что заразился коронавирусом.
телеведущий признался, что в пятницу утром почувствовал себя плохо, у него поднялась температура и беспокоила головная боль. Мужчина сразу отменил все дела и отправился сдавать тест.
Так. Я теж. В мене корона. Це я про вірус. Три дні тому прокинувся з температурою 37.4 перед ефіром "Ранок з Україною". На каналі строгий температурний скринінг, та й ризикувати здоров'ям інших не маю права. Повідомив, залишився вдома. Лілія Ребрик провела ефір сама. Красуня. Навіть краще, ніж удвох зі мною (треба задуматись про це). В 12 дня сдав тест і ввечорі вже отримав результат,‒ написал Анатолич.
Телеведущий Анатолий Анатолич / социальная сеть Instagram
Третій день на самоізоляції. Температури не має. Була тільки в день здачі тесту. Є невеличкий дискомфорт в горлі. Більше без симптомів. Юла з Алісою та Лолою також на самоізоляції. Без контакту зі мною. Я третій день на террасі, смачно їм, солодко п'ю, класне кіно дивлюся. Буду вам розповідати що та як. Всім здоров'я! Бережіть себе і своїх близьких. Коло звужується, нажаль,‒ поделился мужчина.
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Супруга и дочки телеведущего Анатолия Анатолича / социальная сеть Instagram