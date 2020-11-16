Стилисты модных показов вывели классический пучок на затылке в самые горячие тренды сезона.

Как сделать пучок на затылке?

В этом году модели, демонстрирующие осенние и зимние коллекции, выходили на подиум с элегантными пучками из волос на затылке. Прическа классическая, элегантная и простая в исполнении, с пучком вы будете красоткой и в офисе, и в университете.

Гладкий пучок уместен в любой ситуации, а сделать его можно за 5 минут, даже если совсем мало времени на сборы.

1. Первым делом собираем волосы в обычный конский хвостик на затылке.

2. Хвост заворачиваем в гульку и закрепляем средствами, которые вам нравятся (шпильки, невидимки).

Чтобы пучок не распадался, вы должны использовать муссы, спреи и другие средства для длительной фиксации прически.

И помните, что в этом сезоне особенное внимание уделяется небрежности. Если у вас не получается гладкий пучок, то, возможно, стоит начать с более простых вариантов.

Отдельные прядки вне пучка добавят вашему образу свежести!

Самая трендовая прическа сезона: как сделать красивый пучок? / @altuzarra

Напомним,