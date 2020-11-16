Самая трендовая прическа сезона: как сделать красивый пучок?
Стилисты модных показов вывели классический пучок на затылке в самые горячие тренды сезона.
Как сделать пучок на затылке?
Гладкий пучок уместен в любой ситуации, а сделать его можно за 5 минут, даже если совсем мало времени на сборы.
1. Первым делом собираем волосы в обычный конский хвостик на затылке.
2. Хвост заворачиваем в гульку и закрепляем средствами, которые вам нравятся (шпильки, невидимки).
И помните, что в этом сезоне особенное внимание уделяется небрежности. Если у вас не получается гладкий пучок, то, возможно, стоит начать с более простых вариантов.
Отдельные прядки вне пучка добавят вашему образу свежести!
Напомним,