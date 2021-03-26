Эксперт назвала три трендовых женских головных убора 2021 года
26 марта 2021 09:45
Алла Лысак
Эксперт назвала три трендовых головных убора 2021 года
pixabay.com
София Коэльо рассказала, что в этом году панама, бейсболка и косинка будут особенно популярными.
Панама
Панама – главный тренд весны текущего года. В конце марта актуальными будут модели с утеплением, а когда тепло придет в Украину, можно поискать более легкие варианты.
Эксперт назвала три трендовых головных убора 2021 года / pixabay.com
Косинка
Подходит этот головной убор не всем, отмечает эксперт. Однако попробовать его должна каждая женщина.
С косынкой можно экспериментировать, строгий фасон и базовый оттенок будут уместны в офисе. Использовать можно платок с интересным принтом.
Эксперт назвала три трендовых головных убора 2021 года / pixabay.com
Бейсболка
Универсальный вариант, который будет прекрасно дополнять и стандартный кэжуал, и откровенно спортивный стиль. Обратите внимание на яркие модели, они на пике популярности весной 2021 года!
Эксперт назвала три трендовых головных убора 2021 года / pixabay.com
Напомним,