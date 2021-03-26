Эксперт назвала три трендовых женских головных убора 2021 года

София Коэльо рассказала, что в этом году панама, бейсболка и косинка будут особенно популярными.

Панама

Панама – главный тренд весны текущего года. В конце марта актуальными будут модели с утеплением, а когда тепло придет в Украину, можно поискать более легкие варианты.

Эксперт назвала три трендовых головных убора 2021 года / pixabay.com

Косинка

Подходит этот головной убор не всем, отмечает эксперт. Однако попробовать его должна каждая женщина.

С косынкой можно экспериментировать, строгий фасон и базовый оттенок будут уместны в офисе. Использовать можно платок с интересным принтом.

Эксперт назвала три трендовых головных убора 2021 года / pixabay.com

Бейсболка

Универсальный вариант, который будет прекрасно дополнять и стандартный кэжуал, и откровенно спортивный стиль. Обратите внимание на яркие модели, они на пике популярности весной 2021 года!

Эксперт назвала три трендовых головных убора 2021 года / pixabay.com

Напомним,