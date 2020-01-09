Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

9 января 2020 11:00 Антонина Старовойт
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
pixabay.com

2020 год только начался, а парикмахеры уже назвали новый тренд в женских прическах.

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Сегодня мы расскажем, с какой стрижкой вы сможете выглядеть стильно и эффектно. 

Сейчас на пик популярности выходят стрижки короткой длины. Девиз 2020 года - чем короче, тем стильнее. Именно поэтому парикмахеры остановили свое внимание на стрижке боб-каре.

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Эта прическа заимела свою популярность еще с 60-х годов 20 века. С того времени она перетерпела много видоизменений: от суперкоротких волос до элегантного удлиненного боба. Сейчас популярны абсолютно все стили боба. 

Вы удивляетесь ее популярности?

Все просто: секрет заключается в укладке и разнообразию вариантов боба. Ее важным преимуществом является возможность корректировать овал лица: удлинить его, уменьшить щеки или подчеркнуть скулы.

Напомним, 

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