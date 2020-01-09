Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
2020 год только начался, а парикмахеры уже назвали новый тренд в женских прическах.
Сейчас на пик популярности выходят стрижки короткой длины. Девиз 2020 года - чем короче, тем стильнее. Именно поэтому парикмахеры остановили свое внимание на стрижке боб-каре.
Вы удивляетесь ее популярности?
Все просто: секрет заключается в укладке и разнообразию вариантов боба. Ее важным преимуществом является возможность корректировать овал лица: удлинить его, уменьшить щеки или подчеркнуть скулы.
Напомним,