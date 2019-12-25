Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

25 декабря 2019 12:00 Антонина Старовойт
Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Из сезона в сезон дизайнеры не перестают нас удивлять новыми веяниями моды.

Читайте такжеГлавный тренд здорового питания в 2020 году
Сегодня мы расскажем о главном тренде модной индустрии - флисе. 

Совсем недавно подиумы покорила новая идея - флисовые вариации аутфитов. Весьма неожиданно, но флисовые кофты, которые вы ранее надевали на каток, теперь вполне станут актуальными и в высоких кругах моды. 

Читайте такжеВышел первый трейлер нового фильма «Довод» Кристофера Нолана
Изначально долгое время мир трендов будоражили худи и тедди-пальто. Сейчас все чаще знаменитостей можно встретить в повседневном наряде, состоящем из джинсов, кроссовок и флисовой кофты. 

Некоторые могут считать его укоренившимся элементом спортивной одежды, но дизайнеры с мировым именем вовсе иного мнения. Флисовые кофты отлично подойдут под длинные юбки, блузы, классические брюки, ботильоны на каблуке и короткие платья. 

Напомним, 

Облако тегов

Стиль и красота мода и стиль одежда Тренды

Материалы по теме

ТОП-5 дорогих нарядов Мелании Трамп
Lifestyle

ТОП-5 дорогих нарядов Мелании Трамп
ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам
Наука и техника

ТОП-3 изобретения, которые облегчили жизнь девушкам
Первые морщины: что делать запрещено?
Lifestyle

Первые морщины: что делать запрещено?
«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»
Новости

«Она очень красивая»: Иракли Макацария ходил на свидание с участницей «Танці з зірками»

Популярное на сайте

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)

Салат «Снежная королева» с ананасом и кукурузой (рецепт)
МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Новогодний маникюр: самые трендовые идеи

Новогодний маникюр: самые трендовые идеи
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Популярное видео

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)
Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)

Зважені та щасливі-9: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2019)
Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)

Битва экстрасенсов-20: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
tv.ua