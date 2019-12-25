Он заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года

Из сезона в сезон дизайнеры не перестают нас удивлять новыми веяниями моды.

Сегодня мы расскажем о главном тренде модной индустрии - флисе.

Совсем недавно подиумы покорила новая идея - флисовые вариации аутфитов. Весьма неожиданно, но флисовые кофты, которые вы ранее надевали на каток, теперь вполне станут актуальными и в высоких кругах моды.

Изначально долгое время мир трендов будоражили худи и тедди-пальто. Сейчас все чаще знаменитостей можно встретить в повседневном наряде, состоящем из джинсов, кроссовок и флисовой кофты.

Некоторые могут считать его укоренившимся элементом спортивной одежды, но дизайнеры с мировым именем вовсе иного мнения. Флисовые кофты отлично подойдут под длинные юбки, блузы, классические брюки, ботильоны на каблуке и короткие платья.

Напомним,