ТОП летних образов звезды ситкома "Однажды под Полтавой" Анны Саливанчук

25 августа 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ТОП летних образов звезды ситкома
ТОП летних образов звезды ситкома "Однажды под Полтавой" Анны Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

Звезда ситкома "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук любит красиво одеваться и своими стильными луками делится с подписчиками и фанатами в социальных сетях.

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Представляем вашему вниманию 3 самых ярких образа этого лета Анны Саливанчук.

Шелковый костюм

Шелк – по-настоящему королевский материал, из-за своей красоты ткань востребована среди дизайнеров, а последние модные показы не обходятся без элементов шелковой одежды. 
Анна выбрала монохромный шелковый костюм, состоящий из юбки и топа бежевого цвета. Ансамбль подчеркнул естественную женственность и фигуру актрисы.

instagram.com/salivanchuk.anna

Брюки навсегда

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Брючные костюмы уже давно обосновались в гардеробах модниц как неотъемлемая часть, в них ходят на свидания, в офис, на важные переговоры, прогулку и в театр. 

Учитывая тенденции Анна для себя выбрала черный сдержанные брючный костюм с жилеткой. Костюм дополнила свободной белой рубашкой, а утончить образ удалось аккуратными босоножками на высоком каблуке и укладкой с легкими волнами.

instagram.com/salivanchuk.anna

Летящее платье в пол

Романтичное длинное платье – тенденция 70-х и уходящего лета 2021 года.

Анна выбрала нежное платье благородного фиолетового цвета с высокими разрезами и глубоким декольте. Образ получился шикарным, наверное, именно поэтому актриса праздновала в нем свои 36 лет 17 августа.

instagram.com/salivanchuk.anna

К слову, и героиня Анны, Веруня, в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой” покоряет телезрителей своими нарядами. Веруня избавилась от однотипных платьев в горошек и теперь каждое ее появление – это стильный глоток.

Напомним,

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