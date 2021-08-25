ТОП летних образов звезды ситкома "Однажды под Полтавой" Анны Саливанчук
Звезда ситкома "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук любит красиво одеваться и своими стильными луками делится с подписчиками и фанатами в социальных сетях.
Шелковый костюм
Шелк – по-настоящему королевский материал, из-за своей красоты ткань востребована среди дизайнеров, а последние модные показы не обходятся без элементов шелковой одежды.
Анна выбрала монохромный шелковый костюм, состоящий из юбки и топа бежевого цвета. Ансамбль подчеркнул естественную женственность и фигуру актрисы.
Брюки навсегда
Учитывая тенденции Анна для себя выбрала черный сдержанные брючный костюм с жилеткой. Костюм дополнила свободной белой рубашкой, а утончить образ удалось аккуратными босоножками на высоком каблуке и укладкой с легкими волнами.
Летящее платье в пол
Романтичное длинное платье – тенденция 70-х и уходящего лета 2021 года.
Анна выбрала нежное платье благородного фиолетового цвета с высокими разрезами и глубоким декольте. Образ получился шикарным, наверное, именно поэтому актриса праздновала в нем свои 36 лет 17 августа.
К слову, и героиня Анны, Веруня, в новом сезоне ситкома “Однажды под Полтавой” покоряет телезрителей своими нарядами. Веруня избавилась от однотипных платьев в горошек и теперь каждое ее появление – это стильный глоток.
Напомним,