Как ухаживать за руками на карантине: главные ошибки

Ввиду чрезмерного использования антисептика кожа наших рук может потерпеть многих изменений. И не всегда позитивных.

Кокосовое масло

Сегодня мы расскажем, как правильно ухаживать за кожей и какие ошибки вы допускаете чаще всего во время уходу за руками.

Если у вас есть склонность к образованию дерматита на руках, который часто обостряется от воздействия антисептиков, их использовать категорически не рекомендуется. Вот когда уже кожа выздоровеет и восстановит свой водный баланс, можно будет наносить их на ночь. А пока лучше готовьте на кокосовом масле пищу.

Мешать жирный крем с бепантеном

Перчатки

Непонятно, откуда взялся такой странный рецепт, но он по-прежнему остается невероятно популярным среди девушек. Но зачем? Ведь бепантен и так содержит в себе жир. Его можно наносить утром, но это тоже не панацея при контактном дерматите. Его можно использовать только лишь в качестве терапии, назначенной исключительно врачами.

Если у вас проблемная кожа и после антисептиков она начала покрываться аллергической реакцией, вам необходимо пересмотреть состав ваших перчаток. Возможно, у вас аллергия на латекс. Пока вы наблюдаете на руках дерматит, отдайте предпочтение нетриловым перчаткам без талька.

Алоэ вера

Обычно его используют при лечении ожогов. Так же вы можете покупать гели с небольшой концентрацией алоэ вера, чтобы смягчить кожу. Но вовсе не для рук.

Отвар ромашки

Отвары с ромашкой только высушивают кожу, а о лечебном свойстве говорить и вовсе нечего.

Напомним,