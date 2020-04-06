Как ухаживать за руками на карантине: главные ошибки
Ввиду чрезмерного использования антисептика кожа наших рук может потерпеть многих изменений. И не всегда позитивных.
Кокосовое масло
Если у вас есть склонность к образованию дерматита на руках, который часто обостряется от воздействия антисептиков, их использовать категорически не рекомендуется. Вот когда уже кожа выздоровеет и восстановит свой водный баланс, можно будет наносить их на ночь. А пока лучше готовьте на кокосовом масле пищу.
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Перчатки
Если у вас проблемная кожа и после антисептиков она начала покрываться аллергической реакцией, вам необходимо пересмотреть состав ваших перчаток. Возможно, у вас аллергия на латекс. Пока вы наблюдаете на руках дерматит, отдайте предпочтение нетриловым перчаткам без талька.
Алоэ вера
Обычно его используют при лечении ожогов. Так же вы можете покупать гели с небольшой концентрацией алоэ вера, чтобы смягчить кожу. Но вовсе не для рук.
Отвар ромашки
Отвары с ромашкой только высушивают кожу, а о лечебном свойстве говорить и вовсе нечего.
Напомним,
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