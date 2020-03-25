Уход за собой в домашних условиях: какие процедуры помогут вашему телу

25 марта 2020 09:00 Антонина Старовойт
Уход за собой в домашних условиях: какие процедуры помогут вашему телу
Уход за собой в домашних условиях: какие процедуры помогут вашему телу
pixabay.com

СПА и лазерные центры закрыты. К косметологу уже не попасть. Как же продолжать уход за собой без специалиста?

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Сегодня мы расскажем, какие процедуры вам не составит труда выполнять и в домашних условиях. 

Ванная с пеной 

Самое время вспомнить о подаренных вам бомбочках разных цветов, которые отлично разбавляют настроение. После напряженного дня лучшим способам расслабиться будет теплая ванная и питательные масла. 

Маникюр в домашних условиях 

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Помните то время, когда маникюр делался самостоятельно на дому? В этом нет ничего сложного. Следует только лишь сделать себе мыльную ванночку, удалить кутикулу и покрыть ногти лаком. Маникюр в домашних условиях - это просто, поверьте. 

Позаботьтесь о лице

Помимо снятия макияжа и тонизирования, есть много возможностей для улучшения состояния кожи лица. К примеру, полчаса времени теперь можно потратить на пилинг, напитку кожи различными масками и использованием патчей. Так же можете сделать массаж для кожи лица. Будьте уверены: кожа скажет вам "спасибо". 

Уход за волосами

Кроме того, чтобы просто помыть и воспользоваться кондиционером, сделайте маски для роста/питания/блеска/мягкости волос.

Напомним, 

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