Уход за собой в домашних условиях: какие процедуры помогут вашему телу

Уход за собой в домашних условиях: какие процедуры помогут вашему телу

СПА и лазерные центры закрыты. К косметологу уже не попасть. Как же продолжать уход за собой без специалиста?

Ванная с пеной

Сегодня мы расскажем, какие процедуры вам не составит труда выполнять и в домашних условиях.

Самое время вспомнить о подаренных вам бомбочках разных цветов, которые отлично разбавляют настроение. После напряженного дня лучшим способам расслабиться будет теплая ванная и питательные масла.

Маникюр в домашних условиях

Позаботьтесь о лице

Помните то время, когда маникюр делался самостоятельно на дому? В этом нет ничего сложного. Следует только лишь сделать себе мыльную ванночку, удалить кутикулу и покрыть ногти лаком. Маникюр в домашних условиях - это просто, поверьте.

Помимо снятия макияжа и тонизирования, есть много возможностей для улучшения состояния кожи лица. К примеру, полчаса времени теперь можно потратить на пилинг, напитку кожи различными масками и использованием патчей. Так же можете сделать массаж для кожи лица. Будьте уверены: кожа скажет вам "спасибо".

Уход за волосами

Кроме того, чтобы просто помыть и воспользоваться кондиционером, сделайте маски для роста/питания/блеска/мягкости волос.

Напомним,