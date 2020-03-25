Уход за собой в домашних условиях: какие процедуры помогут вашему телу
СПА и лазерные центры закрыты. К косметологу уже не попасть. Как же продолжать уход за собой без специалиста?
Ванная с пеной
Самое время вспомнить о подаренных вам бомбочках разных цветов, которые отлично разбавляют настроение. После напряженного дня лучшим способам расслабиться будет теплая ванная и питательные масла.
Маникюр в домашних условиях
Позаботьтесь о лице
Помимо снятия макияжа и тонизирования, есть много возможностей для улучшения состояния кожи лица. К примеру, полчаса времени теперь можно потратить на пилинг, напитку кожи различными масками и использованием патчей. Так же можете сделать массаж для кожи лица. Будьте уверены: кожа скажет вам "спасибо".
Уход за волосами
Кроме того, чтобы просто помыть и воспользоваться кондиционером, сделайте маски для роста/питания/блеска/мягкости волос.
Напомним,