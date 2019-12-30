ТОП-3 процедуры для кожи зимой

Зимой ваша кожа требует еще большего ухода, чем когда-либо.

Мы собрали три главные процедуры , в которых нуждается ваша кожа во время холодов.

Лазерная шлифовка

Зима – отличный период , чтобы делать лазерную шлифовку, так как нет активного солнца, пребывание на котором противопоказано после этой процедуры.Благодаря этой процедуре на месте излучения появляется новый слой кожи без присущих ей дефектов – морщинок, мелких рубцов и пигментации.

Пилинг

В летний период солнце в пике своей активности и делать пилинги не рекомендуется. А вот зимнее время - лучший момент для таких процедур. Так же нельзя отрицать их эффективность: пилинг укрепляет кожу и улучшает ее рельефность.

Мезотерапия

Инъекции мезотерапии в зимнее время помогают восполнить дефицит витаминов, убрать морщинки, улучшить общее состояние кожи, увлажнить и подготовить ее к летнему периоду, устранить шелушение и другие «спутники» зимнего сезона.

Напомним,