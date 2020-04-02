ТОП-5 ошибок в домашнем педикюре: вы тоже это делаете

Делать педикюр в домашних условиях - тот еще челлендж. А сделать его правильно - задание повышенной сложности.

Сильно полируем ногти на ногах

Сегодня мы расскажем, на что стоит обратить внимание во время домашнего педикюра и какие ошибки мы допускаем уже сейчас.

Действительно, при педикюре полировать ногти не будет лишним, чтобы придать им блеска и гладкости. Однако оно может повредить защитному слою ногтя, что сделает его более слабым и может быть чревато грибком. Мастера педикюра рекомендуют полировать ногти на ногах один раз в месяц-два. А если ваши ногти нежные уже от природы, то лучше отказаться вообще от этой процедуры.

Срезать кутикулу

Слишком коротко стричь ногти

Не стоит избавляться от кутикулы возле ногтевой пластины, поскольку вы можете быстро занести инфекцию. Лучше просто отодвинуть ее апельсиновой палочкой, после распаривая ног.

Если для рук короткие ногти - это нормально, то такая же ситуация на ногтях может быть опасна для вашего здоровья. Дело в том, что таким образом очень легко можно подхватить грибок, Потому как бактерии быстро приживутся на незащищенной ногтем коже.

Забывать о креме для ног

Очень важный шаг, о котором много кто попросту забывает. Именно поэтому чаще всего на пятках ухоженной девушки мы можем видеть трещины и мозоли. Чтобы избавиться от этих проблем, нужно ежедневно использовать специальные крема для ног, которые обеспечат питание и увлажнение пяткам.

Плохой уход за пятками

О них тоже нужно заботиться не меньше, чем о ногтях. Для сухой и грубой кожи нужно подбирать специальные средства. Обратите внимание на крема с мелкоабразиновой пилой.

Напомним,