ТОП-5 ошибок в домашнем педикюре: вы тоже это делаете
Делать педикюр в домашних условиях - тот еще челлендж. А сделать его правильно - задание повышенной сложности.
Сильно полируем ногти на ногах
Действительно, при педикюре полировать ногти не будет лишним, чтобы придать им блеска и гладкости. Однако оно может повредить защитному слою ногтя, что сделает его более слабым и может быть чревато грибком. Мастера педикюра рекомендуют полировать ногти на ногах один раз в месяц-два. А если ваши ногти нежные уже от природы, то лучше отказаться вообще от этой процедуры.
Срезать кутикулу
Слишком коротко стричь ногти
Если для рук короткие ногти - это нормально, то такая же ситуация на ногтях может быть опасна для вашего здоровья. Дело в том, что таким образом очень легко можно подхватить грибок, Потому как бактерии быстро приживутся на незащищенной ногтем коже.
Забывать о креме для ног
Очень важный шаг, о котором много кто попросту забывает. Именно поэтому чаще всего на пятках ухоженной девушки мы можем видеть трещины и мозоли. Чтобы избавиться от этих проблем, нужно ежедневно использовать специальные крема для ног, которые обеспечат питание и увлажнение пяткам.
Плохой уход за пятками
О них тоже нужно заботиться не меньше, чем о ногтях. Для сухой и грубой кожи нужно подбирать специальные средства. Обратите внимание на крема с мелкоабразиновой пилой.
Напомним,