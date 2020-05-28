Как долго я тебя ждала: ТОП-3 причины посмотреть сериал на СТБ
С 25 мая в 20:15 на телеканале СТБ выходит мелодрама о любви «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм».
Всепреодолевающая любовь
Любовь на всю жизнь – о такой многие мечтают, а Жанне посчастливилось ее испытать. Чувства девушки преодолевают годы разлуки, измены и даже тюремное заключение. По сюжету, Жанна и Роман любят друг друга, но их мечты о свадьбе рушатся, когда парня несправедливо сажают в тюрьму. Всему виной - отец Жанны, который против несостоятельного избранника дочери. Узнав, что любимого хотят убить на зоне, девушка выходит замуж за криминального авторитета-импотента Славу Карпова, который взамен пообещал дать Роме защиту и особые условия содержания в тюрьме. Роман узнает о свадьбе Жанны и в отместку женится на другой женщине. Проходят годы и судьба сводит героев вновь, только теперь хладнокровный, циничный Рома искренне считает бывшую невесту предательницей, не подозревая, что все эти годы она его ждала…
Эмоции и экшн
«Как долго я тебя ждала» не просто мелодрама о любви! Сериал полон неожиданных поворотов и ярких сцен - драк, аварий и вечеринок. Персонажи становятся близкими буквально с первых минут, ведь в каждом герое можно узнать себя или кого-то близкого. Насыщенные эмоциональные серии и динамичное развитие заставляю сердце биться чаще.
Любимые актеры в неожиданных образах
Режиссер: Валерий Ибрагимов
В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий Блажко, Александр Мохов, Алексей Зубков, Олеся Жураковская, Елена Хижная, Станислав Щекин, Лев Сомов и другие.