Как долго я тебя ждала: ТОП-3 причины посмотреть сериал на СТБ

28 мая 2020 17:45 Александр Кива
Как долго я тебя ждала: ТОП-3 причины посмотреть сериал на СТБ
ТОП-3 причины посмотреть сериал Как долго я тебя ждала на СТБ

С 25 мая в 20:15 на телеканале СТБ выходит мелодрама о любви «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм».

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За 20 эпизодов зрители проживут несколько жизней вместе с героями! Мы выбрали три причины, почему обязательно стоит посмотреть «Как долго я тебя ждала».

Всепреодолевающая любовь

Любовь на всю жизнь – о такой многие мечтают, а Жанне посчастливилось ее испытать. Чувства девушки преодолевают годы разлуки, измены и даже тюремное заключение. По сюжету, Жанна и Роман любят друг друга, но их мечты о свадьбе рушатся, когда  парня несправедливо сажают в тюрьму. Всему виной - отец Жанны, который против несостоятельного избранника дочери.  Узнав, что любимого хотят убить на зоне, девушка выходит замуж за криминального авторитета-импотента Славу Карпова, который взамен пообещал дать Роме защиту и особые условия содержания в тюрьме. Роман узнает о свадьбе Жанны и в отместку женится на другой женщине. Проходят годы и судьба сводит героев вновь, только теперь хладнокровный, циничный Рома искренне считает бывшую невесту предательницей, не подозревая, что все эти годы она его ждала…

Эмоции и экшн

«Как долго я тебя ждала» не просто мелодрама о любви! Сериал полон неожиданных поворотов и ярких сцен - драк, аварий и вечеринок. Персонажи становятся близкими буквально с первых минут, ведь в каждом герое можно узнать себя или кого-то близкого. Насыщенные  эмоциональные серии и динамичное развитие заставляю сердце биться чаще.

Любимые актеры в неожиданных образах

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В сериале «Как долго я тебя ждала» зрители увидят своих любимых актеров в непривычных амплуа. Популярный украинский актер Алексей Зубков впервые появится на экране в образе главного мерзавца, а брутальный Сергей Векслер предстанет в роли импотента. Чтобы актеры согласились сыграть этих персонажей, режиссер Валерий Ибрагимов пошел на хитрость. Он нарочно говорил, что сомневается в желании актеров исполнить такое роли и даже не уверен в том, что у них получится. Для них такие слова прозвучали, как вызов.

Режиссер: Валерий Ибрагимов

В ролях: Евгения Нохрина, Дмитрий Блажко, Александр Мохов, Алексей Зубков, Олеся Жураковская, Елена Хижная, Станислав Щекин, Лев Сомов и другие.

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