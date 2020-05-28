Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 28.05.2020)

28 мая 2020 21:00 Александр Кива
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 28.05.2020)
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 28.05.2020)

28 мая на СТБ зрители увидели 8 серию сериала Как долго я тебя ждала.

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Смотрите в 8 серии сериала Как долго я тебя ждала 

Кровь на руках Соловьевых: кто стал еще одной жертвой?

Жанна выгнала отца из дома, взяла с собой Варю, детей и переехала в четырехкомнатную квартиру в центре города. Она настроена наконец-то начать новую жизнь. Но прошлое обычно не исчезает бесследно…

Главные герои сериала Как долго я тебя ждала 8 серия от 28.05.2020 пытаются жить дальше.

Жанна после смерти мужа сдала весь его бизнес в аренду, ведь она не хочет связываться с криминальным прошлым покойника. Рома пытается построить счастливую семью с новой женой, однако образ Жанны по-прежнему не выходит у него из головы. Следите за развитием истории разлученных влюбленных в сериале Как долго я тебя ждала онлайн.

Жанна вспомнила свою давнюю мечту – открыть собственную фирму по ландшафтному дизайну.

Теперь ей не на кого полагаться, кроме себя. Рома женился на другой, Слава умер, а отец оказался не очень хорошим человеком. Теперь Жанна не хочет ни видеть, ни слышать своего непутевого родителя. Увы, семью не выбирают, и Валерий Соловьев снова напомнил об этом в 8 серии драмы Как долго я тебя ждала. Смотрите онлайн, что натворил отец Жанны на этот раз.

Новая семья Ромы переживает тяжелые времена.

Таня долго пыталась скрыть своего бывшего от семьи мужа. Она даже соврала Любе – сказала, что отец ее ребенка давным-давно умер.

На самом деле Коля жив, здоров и хочет проводить время со своей маленькой дочерью. В 8 серии мелодрамы Как долго я тебя ждала Таня тайком возит Анечку к отцу. Одна из таких встреч неожиданно для всех закончилась трагедией. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 8 серия, что произошло в семье Ромы.

Якимову после тюрьмы пришлось несладко. Никто не хочет брать главного героя мелодрамы Как долго я тебя ждала на работу – все видят только отметку о судимости. Рома пытается помочь родителям. Им очень нужны деньги, но Рома не соглашается на сомнительные предложения от уголовников. Он уверен, что можно заработать честно, своим трудом. Одного он не учел – иногда судьба приносит неприятные сюрпризы… Какие новые беды свалились на голову Романа?

8 серию сериала Как долго я тебя ждала смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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