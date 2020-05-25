Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 25.05.2020)

25 мая 2020 21:00 Александр Кива
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 25.05.2020)
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 25.05.2020)

25 мая на СТБ зрители увидели 2 серию сериала Как долго я тебя ждала.

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Смотрите во 2 серии сериала Как долго я тебя ждала 

Рома – главный подозреваемый в убийстве

Валерий узнал, что его дочь обвенчалась с Романом. И это еще далеко не самая большая проблема…

Отца главной героини сериала Как долго я тебя ждала 2 серия от 25.05.2020 вызвали в полицию для дачи показаний.

Подругу Жанны, Катю нашли мертвой. У полиции есть только одна зацепка: у жертвы был любовник, с которым она поссорилась накануне. А ведь к ней в тот день как раз заходил Рома… Валерий понял, что это его шанс избавиться от нежелательного зятя. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 2 серия, на какой шаг пошел отец главной героини.

Жанна даже не подозревала, что родители ее ищут.

Она спокойно жила на даче и ждала Рому, уверенная, что родителей не будет еще несколько дней. Как же она удивилась, когда на порог заявился разъяренный отец! Валерий силком забрал дочь домой и посадил под домашний арест. Смотрите в мелодраме Как долго я тебя ждала 2 серия онлайн, в каких условиях держали Жанну.

Валерия не интересует, что его дочь уже повенчалась со своим любимым человеком. Он решил, во что бы то ни стало, выдать Жанну замуж за того, кого выберет сам. Тем более, что выяснилась еще одна подробность: девушка беременна… А внебрачных детей в семье Соловьевых быть не может.

Герои сериала Как долго я тебя ждала оказались в крайне сложной ситуации. Жанна ждет ребенка от Ромы, в то время как парня подозревают в убийстве.

Жизнь Якимовых превратилась в сплошной кошмар. Роме грозит тюрьма, а его отцу – увольнение. И ведь Жанна даже не может поддержать своего любимого – ее просто не выпускают из дома! Родители Ромы уверены в том, что невеста бросила парня, стоило ему попасть в беду.

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Жанна не верит в виновность Ромы, точно так же как Рома не верит в предательство девушки. Кто и как пытается их переубедить? Как сложилась их судьба дальше?

2 серию сериала Как долго я тебя ждала смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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