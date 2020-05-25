Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 25.05.2020)

Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 25.05.2020)

25 мая на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Как долго я тебя ждала.

Тайное венчание и семейные скелеты в шкафу

История Жанны и Ромы началась десять лет назад. Они даже не могли представить, что когда-нибудь встретятся снова. А ведь они планировали создать семью…

Смотрите, как начиналась невероятная история любви главных героев сериала СТБ Как долго я тебя ждала 1 серия от 25.05.2020

Жанна и Роман – пришельцы из разных миров. Она – дочь майора полиции Валерия Соловьева, жесткого и беспринципного человека. Собственная нажива интересует отца главной героини мелодрамы Как долго я тебя ждала намного больше, чем справедливость. Криминальные авторитеты регулярно заглядывают к правоохранителю с пухлыми конвертами. Валерий ни в чем себе не отказывает, будь то еда, машины или чужие женщины.

Главный герой сериала Как долго я тебя ждала – обычный парень. Роман Якимов выучился на архитектора, отслужил в армии и вернулся к своей любимой. Жанна хранила верность парню и ждала, когда он вернется. Молодые люди серьезно настроились на создание семьи и даже подали заявление в ЗАГС. В сериале Как долго я тебя ждала 1 серия вы увидите пример настоящей любви, которая не боится никаких преград.

А препятствий на пути Ромы и Жанны достаточно: Валерий категорически против свадьбы.

Майор не хочет, чтобы его дочь вышла замуж за какого-то голодранца. Смотрите Как долго я тебя ждала 1 серия онлайн – вы увидите, на что готов отец, которому не пришелся по душе потенциальный зять.

Это только первая серия, но уже невооруженным взглядом видно, что в обеих семьях не все так хорошо, как хотелось бы.

Пока парочка влюбленных строит большие планы на будущее, их родители воюют с собственными демонами. Что происходит между Валерием Соловьевым и его женой? Какую тайну скрывает от мужа мама Ромы – Люба Якимова?

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