Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 25.05.2020)
25 мая на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Как долго я тебя ждала.
Тайное венчание и семейные скелеты в шкафу
История Жанны и Ромы началась десять лет назад. Они даже не могли представить, что когда-нибудь встретятся снова. А ведь они планировали создать семью…
Смотрите, как начиналась невероятная история любви главных героев сериала СТБ Как долго я тебя ждала 1 серия от 25.05.2020
Жанна и Роман – пришельцы из разных миров. Она – дочь майора полиции Валерия Соловьева, жесткого и беспринципного человека. Собственная нажива интересует отца главной героини мелодрамы Как долго я тебя ждала намного больше, чем справедливость. Криминальные авторитеты регулярно заглядывают к правоохранителю с пухлыми конвертами. Валерий ни в чем себе не отказывает, будь то еда, машины или чужие женщины.
А препятствий на пути Ромы и Жанны достаточно: Валерий категорически против свадьбы.
Майор не хочет, чтобы его дочь вышла замуж за какого-то голодранца. Смотрите Как долго я тебя ждала 1 серия онлайн – вы увидите, на что готов отец, которому не пришелся по душе потенциальный зять.
Это только первая серия, но уже невооруженным взглядом видно, что в обеих семьях не все так хорошо, как хотелось бы.
Пока парочка влюбленных строит большие планы на будущее, их родители воюют с собственными демонами. Что происходит между Валерием Соловьевым и его женой? Какую тайну скрывает от мужа мама Ромы – Люба Якимова?
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