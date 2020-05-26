Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 26.05.2020)

26 мая на СТБ зрители увидели 3 серию сериала Как долго я тебя ждала.

Жанна выходит замуж: дождалась или предала?

Главная героиня сериала Как долго я тебя ждала 3 серия от 26.05.2020 оказалась в безвыходном положении: она беременна, а ее жениха могут посадить в тюрьму.

Кто-то напал на Рому в СИЗО. Жанна узнала, что это не было случайностью – кто-то заказал убийство парня. Однако девушка не может ничего предпринять, ведь официально она не жена Романа.

В 3 серии Как долго я тебя ждала Жанна получила предложение, от которого невозможно отказаться.

Криминальный авторитет Слава Карпов предложил девушке фиктивный брак. Если она согласится – Рома будет жить. Слава позаботится о том, чтобы парня никто не прирезал и не задушил, более того, сделает все, чтобы Якимов жил в более-менее комфортных условиях. Перед Жанной стоит нелегкий выбор. Неясно одно, почему Карпову выгоден этот брак? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Как долго я тебя ждала 3 серия.

Рома верит в то, что Жанна его дождется, каким бы ни был приговор. Он пишет невесте письма и удивляется, почему же она не отвечает…

Якимовы винят Жанну во всем, что случилось с их сыном. Ведь это по ее просьбе Рома пошел домой к Кате в тот роковой день! А теперь, когда ему так нужна помощь, девушка просто исчезла с горизонта. Более того, супругов уволили. Никто не хочет работать с родителями убийцы. Якимовым нужно поддерживать сына и морально, и финансово, поэтому они покупают небольшой магазинчик и стараются вертеться, как могут. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 3 серия, во что превратилась жизнь Якимовых после случившегося.

В письмах к родителям Рома каждый раз спрашивает про Жанну.

Они решили съездить к бывшей невесте сына и узнать, почему она так быстро его забыла. Причина оказалась не такой, как они думали… Какую шокирующую картину застали супруги в доме несостоявшейся невестки

3 серию сериала Как долго я тебя ждала смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.