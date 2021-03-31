Липсинк баттл: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
3 апреля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу звездных пародий Липсинк баттл. 5 эпизод проекта Липсинк баттл смотрите онлайн на сайте TV.UA.
По формату шоу, известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники «Липсинк баттла» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д.
4 выпуск шоу Липсинк баттл смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Липсинк баттл смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.