Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)

24 апреля 2021 17:20 Юлия Туренко
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
пресс-служба Нового канала

28 апреля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA телезрители увидят 15 выпуск 5 сезона юмор-шоу Вар'яти-шоу. 15 выпуск Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 выпуске Вар'яти-5: К юбилею актеры «Вар'яти-шоу» подошли с креативом и пополнили свою команду новыми лицами. А еще изменили баттлы, добавили новую рубрику и позвали в шоу селебритиз. Парни целый год писали шутки, а потом обкатывали их на концертах. Миниатюры, которые больше всего «зашли» публике, смотрите в «Вар’яти-шоу».

15 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 28 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски Вар'яти-шоу смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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