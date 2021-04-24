Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)

Смотрите в 15 выпуске Вар'яти-5: К юбилею актеры «Вар'яти-шоу» подошли с креативом и пополнили свою команду новыми лицами. А еще изменили баттлы, добавили новую рубрику и позвали в шоу селебритиз. Парни целый год писали шутки, а потом обкатывали их на концертах. Миниатюры, которые больше всего «зашли» публике, смотрите в «Вар’яти-шоу».
15 выпуск шоу Вар'яти-шоу 5 сезон смотрите 28 апреля в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски Вар'яти-шоу смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.