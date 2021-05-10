Improv Live Show 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2021)
10 мая 2021 01:00
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.05.2021)
пресс-служба Нового канала
11 мая на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 8 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 8 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Improv Live Show 2 сезон: Второй сезон шоу комической импровизации – в самом разгаре! Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к съемкам. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. На этот раз шутить вместе с импровизаторами будут Ольга Цибульская, Василий Вирастюк, Виктор Гевко.
8 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите 11 мая в 20:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.