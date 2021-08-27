МастерШеф 11 сезон 1 выпуск: на кастинг придут звезда ТикТока, сексолог и даже жена известного шеф-повара

28 августа в 19:00 на СТБ состоится премьера 11 сезона кулинарного проекта МастерШеф. Подробности 1 выпуска от 28.08.2021 – читайте в нашем материале.

За мечтой на легендарную кухню “МастерШеф” приезжают украинцы самых разных профессий – от педагогов и полицейских до звезд ТикТока и моделей. И уже завтра, 28 августа, в премьерном выпуске долгожданного нового сезона “МастерШеф” судьи – Эктор Хименес-Браво , Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский – выберут самых сильных кулинаров-аматор сезона.

На кастинг “МастерШеф” придет девушка, которую хорошо знают судьи – Виталина Мкртчян, жена финалиста “МастерШеф. Профессионалы” Алика Мкртчяна. 10 лет она жертвовала собой и оставалась в тени своего известного супруга. Наконец-то Виталина решится показать свой кулинарный талант на всю страну. Покорят ли судей ее восточные сладости?

МастерШеф 11 сезон / пресс-служба канала СТБ

Участники невероятных профессий будут удивлять судейскую тройку своими креативными решениями и поразительными сочетаниями продуктов. Что Эктор ответит на вареники от звезды ТикТока Даши Эвтух? Кто приготовит одну из самых вкусных рыб за всю историю кастингов “МастерШеф”, и кто же получит такой заветный белый фартук – узнаем уже завтра в 19:00 на СТБ!