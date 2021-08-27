МастерШеф 11 сезон 1 выпуск: на кастинг придут звезда ТикТока, сексолог и даже жена известного шеф-повара
28 августа в 19:00 на СТБ состоится премьера 11 сезона кулинарного проекта МастерШеф. Подробности 1 выпуска от 28.08.2021 – читайте в нашем материале.
На кастинг “МастерШеф” придет девушка, которую хорошо знают судьи – Виталина Мкртчян, жена финалиста “МастерШеф. Профессионалы” Алика Мкртчяна. 10 лет она жертвовала собой и оставалась в тени своего известного супруга. Наконец-то Виталина решится показать свой кулинарный талант на всю страну. Покорят ли судей ее восточные сладости?
Участники невероятных профессий будут удивлять судейскую тройку своими креативными решениями и поразительными сочетаниями продуктов. Что Эктор ответит на вареники от звезды ТикТока Даши Эвтух? Кто приготовит одну из самых вкусных рыб за всю историю кастингов “МастерШеф”, и кто же получит такой заветный белый фартук – узнаем уже завтра в 19:00 на СТБ!