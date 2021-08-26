Крутые меры: ICTV снимает новую 8-серийную криминальную драму

26 августа 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крутые меры: ICTV снимает новую 8-серийную криминальную драму
Крутые меры: ICTV снимает новую 8-серийную криминальную драму
пресс-служба

Накануне Дня независимости телеканал ICTV начал съемки криминальной драмы «Крутые меры» - мир полиции и криминала, бандитские разборки и жизнь под прикрытием, самоотверженные поступки ради близких и любви.

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По сюжету, Игорь Шведов возвращается с фронта в Киев и в первый же день становится свидетелем убийства своего старшего брата. Чтобы расследовать преступление он устраивается на службу в полицию, где узнает, что его брат был известным криминальным авторитетом. Поиск убийцы выводит Игоря на тропу войны с организованной преступностью столицы.

Идея создать мужскую криминальную драму на тему «брат за брата» возникла несколько лет назад. «Крутые меры» – оригинальная история про молодого человека, который, вернувшись с фронта, вынужден продолжить войну во имя справедливости. В сериале будет много драк и прочего эффектного экшена, а снимать будет опытный в этом жанре режиссёр Андрей Иванов и молодая талантливая оператор Татьяна Дудник, – делится подробностями креативный продюсер ICTV Ярослава Евтушенко.

Сериал Крутые меры / пресс-служба

Главную роль в криминальной драме сыграет Влад Никитюк, а его противника, главаря бандитской группировки, воплотит Виталий Салий. В главной женской роли появится Дарья Егоркина.

Все съемки будут проходить в Киеве. Производством «Крутых мер» занимается продакш-студия «Star Media». Пока сериал имеет рабочее название, и к премьере оно может измениться.

Премьера сериала на телеканале ICTV планируется в 2022 году.

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