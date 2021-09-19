МастерШеф 11 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу

18 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 4 выпуске 11 сезона МастерШеф от 18.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.

Участники легендарного кулинарного шоу «МастерШеф-11» продолжают борьбу за победу! Начало каждого ресторана – это его концепция, и в минувшем выпуске кулинары-любители в этом убедились. Они разделились на две команды, и каждой из них нужно было разработать концептуальное меню, в которое вошли закуска, первое блюдо, основное и десерт. Также должна быть идея, которая объединит весь сет. В каждой команде определили капитана, су-шефа и несколько пар участников, которые работали вместе. Андрей Кадай стал капитаном красной команды, а Евгений Лобанов – синей.

По условиям конкурса, первая пара в команде определяла концепцию ресторана и готовила закуску; вторая должна была разгадать намерения первых участников и приготовить суп согласно концепции; третья и четвертая пары – продолжить готовить в заданном направлении. Но и это еще не все! Когда сеты были готовы, судьи перемешали блюда двух команд и обозначили только закуски. Капитанам и су-шефам надо было угадать все блюда, приготовленные их командой, – от закуски до десерта. На вердикте судьи пробовали только те блюда, которые они угадали. В итоге обе команды допустили много ошибок, но красные все же справились лучше. А команда синих «наградила» черными фартуками двух участников: Татьяну Ильину и Тамару Мельникову.

Во втором конкурсе участники поделились на пары. Представитель от каждой из них подходил за конвертом, где были хокку о природе и временах года. Любители должны были вдохновиться своими хокку и за час выразить настроение стихотворения в одном блюде. Светлана и Дима не смогли воплотить весеннюю историю в своем блюде, поэтому именно они получили черные фартуки.

На конкурсе черных любителям нужно было приготовить по два блюда. А из чего именно – решали их соперники. Участники по одному заходили на кухню и выбирали продукты для блюд своих конкурентов. Рыбу заменяли на крабовые палочки, а курицу для котлеты по-киевски – на куриные желудочки. На приготовление блюд судьи выделили участникам 1 час.

В 4 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Тамара Мельникова. Она не смогла приготовить правильно суши с козьим сыром и крабовыми палочками, и ее блюдо судьи пробовать не захотели.