МастерШеф 11 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу
18 сентября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск кулинарного шоу МастерШеф-11. Кто покинул шоу в 4 выпуске 11 сезона МастерШеф от 18.09.2021 – читайте на сайте TV.UA.
По условиям конкурса, первая пара в команде определяла концепцию ресторана и готовила закуску; вторая должна была разгадать намерения первых участников и приготовить суп согласно концепции; третья и четвертая пары – продолжить готовить в заданном направлении. Но и это еще не все! Когда сеты были готовы, судьи перемешали блюда двух команд и обозначили только закуски. Капитанам и су-шефам надо было угадать все блюда, приготовленные их командой, – от закуски до десерта. На вердикте судьи пробовали только те блюда, которые они угадали. В итоге обе команды допустили много ошибок, но красные все же справились лучше. А команда синих «наградила» черными фартуками двух участников: Татьяну Ильину и Тамару Мельникову.
На конкурсе черных любителям нужно было приготовить по два блюда. А из чего именно – решали их соперники. Участники по одному заходили на кухню и выбирали продукты для блюд своих конкурентов. Рыбу заменяли на крабовые палочки, а курицу для котлеты по-киевски – на куриные желудочки. На приготовление блюд судьи выделили участникам 1 час.
В 4 выпуске шоу МастерШеф-11 покинула Тамара Мельникова. Она не смогла приготовить правильно суши с козьим сыром и крабовыми палочками, и ее блюдо судьи пробовать не захотели.