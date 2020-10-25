Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 27.10.2020)

25 октября 2020 12:10 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 27.10.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск (эфир от 27.10.2020)
пресс-служба

27 октября на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 14 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 14 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

30-летний Эдуард не знает ни своей национальности, ни возраста, ни настоящего имени. Мужчина не помнит своих родителей, лишь то, что 5-летним мальчиком называл себя Эдо и, благодаря небезразличию чужих людей, попал в больницу с проблемами со здоровьем. Длительное время он находился в больнице, там же познакомился с бабушкой Анной. Женщина навещала его около 10 лет – привозила гостинцы и даже забирала из интерната в гости к себе. Но потом внезапно исчезла. Больше всего Эдуард мечтает узнать, кто он на самом деле и разыскать хоть кого-то из родных. Кто ему бабушка Аня – добрая знакомая или родственница? А также, кто его настоящие родители? Проект проводил журналистское расследование полгода!  Просто в студии тест ДНК раскроет истину, которую герой ждал всю жизнь.

5 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 27 октября в 19:00 на канале СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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