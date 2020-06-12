Эффективные упражнения для ягодиц от Насти Каменских: сделайте свою попу упругой

За три года певица NK похудела на 20 килограммов и сейчас ведет здоровый образ жизни.

Из пышечки из дуэта Потап и Настя, исполнительница NK стала сексуальной красоткой с шикарными формами. Настя Каменских не сидит на диетах, а просто ведет здоровый образ жизни и активно занимается спортом.

Поклонники звезды в комментариях часто задавали вопросы, какие упражнения Настя практикует в своих занятиях, чтобы получить "попу как орех". Супруга рэпера Потапа сегодня поделилась несколькими базовыми из них, чтобы вы смогли сделать свои ягодицы "как у Ким".

Присед с широким разведением ног

Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра

Встаньте ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы разверните наружу.

Отведите таз назад и на вдохе сделайте присед до того уровня, когда ваши бедра будут параллельны полу. Колени при этом не должны съезжаться внутрь.

На выходе поднимайтесь и сжимайте ягодицы.

Эффективные упражнения для ягодиц от Насти Каменских / instagram.com/kamenskux

Ягодичный мостик

Для тех, кому сложно приседать, это упражнение - находка!

Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подьеме - напрягайте ягодицы и после - не опускайте таз до конца на пол.

Отведение ног назад с упором на пол

Станьте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы.

Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой.

Количество подходов для начала на каждое упражнение - 3х15.

Когда вы поймете технику и прочувствуете мышцы, добавляйте утяжелители. Начните с 1 кг, постепенно увеличивая вес.

Эффективные упражнения для ягодиц от Насти Каменских / instagram.com/kamenskux

Напомним,