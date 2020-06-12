Эффективные упражнения для ягодиц от Насти Каменских: сделайте свою попу упругой
За три года певица NK похудела на 20 килограммов и сейчас ведет здоровый образ жизни.
Поклонники звезды в комментариях часто задавали вопросы, какие упражнения Настя практикует в своих занятиях, чтобы получить "попу как орех". Супруга рэпера Потапа сегодня поделилась несколькими базовыми из них, чтобы вы смогли сделать свои ягодицы "как у Ким".
Присед с широким разведением ног
Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра
Встаньте ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы разверните наружу.
Отведите таз назад и на вдохе сделайте присед до того уровня, когда ваши бедра будут параллельны полу. Колени при этом не должны съезжаться внутрь.
На выходе поднимайтесь и сжимайте ягодицы.
Ягодичный мостик
Для тех, кому сложно приседать, это упражнение - находка!
Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подьеме - напрягайте ягодицы и после - не опускайте таз до конца на пол.
Отведение ног назад с упором на пол
Станьте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваше бедро не будет параллельным корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы.
Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой.
Количество подходов для начала на каждое упражнение - 3х15.
Когда вы поймете технику и прочувствуете мышцы, добавляйте утяжелители. Начните с 1 кг, постепенно увеличивая вес.
Напомним,