Польза, но вред: ТОП-3 здоровых продукта, которые заставляют вас переедать

19 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Польза, но вред: ТОП-3 здоровых продукта, которые заставляют вас переедать
Польза, но вред: ТОП-3 здоровых продукта, которые заставляют вас переедать
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Переедание – проблема, с которой сталкиваются многие люди.

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Обычно это связано с высоким уровнем сахара в продуктах, который провоцирует желание есть еще и еще. Однако в этот списк попали и достаточно полезные продукты, которые могут заметно подпортить вам жизнь. 

Йогурт 

Йогурт в большинстве своем полезен. Он содержит и необходимый для нашего организма белок, и кальций. Но вот его консистенция все же может сыграть с вами злую шутку.  Дело в том, что на мозг не воспринимает жидкую пищу, поэтому не передает сигнал о том, что насытился этой едой. А если вы не получите полноценного удовольствия от еды, то и об утолении аппетита говорить не приходится. Чтобы йогурт стал по-настоящему питательным, он должен быть для начала без вкусовых добавок. Хотите, чтобы он утолил ваш голод? Добавьте в него орехи либо заправьте йогуртом салат. 

Салаты

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Зелень - огромный источник различных витаминов и антиоксидантов. Но вот питательных свойств она содержит по минимуму. Также зелень часто является только возбудителем аппетита. Чтобы салат стал более полноценным, добавьте в него рыбу или нежирное мясо. А главное - не забудьте об оливковом масле. 

Цельнозерновой хлеб 

Мы часто переоцениваем пользу хлеба. Самое время развенчать всю ошибочные мнения относительно цельнозернового продукта. Во-первых, онне утоляет голод, а чаще всего даже еще больше его разжигает. Дело в том, что у хлеб содержит в себе высокий гликемический индекс. Это провоцирует резкие скачки сахара в крови и скопление жировых отложений. После падения уровня сахара в крови (а произойдет это быстро), вы остро начнете ощущать голод, что и станет причиной для переедания. А дальше - избыточного веса. 

Напомним, 

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