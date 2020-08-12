Тенденции правильного питания навязывают ярлыки. Ведь далеко не все каши помогают избавиться от лишнего веса, соки бывают вредными, а йогурты на самом деле могут навредить вашей фигуре.

Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» узнали, какие продукты питания помогают достичь желаемых результатов, а какие можно назвать «бесполезными».

Оказывается, что продукты, которые мы привыкли считать диетическими, совсем не помогают похудеть. Наоборот, они способствуют увеличению массы тела, говорят эксперты.

Каши – прекрасный вариант для похудения. Однако есть несколько условий – это должно быть только цельное зерно, тогда там много клетчатки, – отмечает врач гастроэнтеролог Лариса Бойченко. – К тому же, это энергетический продукт и даже цельнозерновой нужно употреблять утром – на завтрак или второй завтрак.

А вот в белом рисе ее нет. Ведь его шлифуют, обрабатывают паром и после этого почти ничего полезного в нем не остается. Так же, как и в овсянке, которую надо заваривать, только залив водой. Вредит похудению и манная каша – в ней слишком много углеводов.

Какие продукты "бесполезные" при похудении и мешают сбросить вес / pixabay.com

Если же эти каши рафинированные, а это хлопья без исключения, пшеничная крупа, манная крупа, очищенный рис – все эти каши нельзя употреблять, если вы собираетесь потерять вес,

– отмечает врач.

Кроме того, при похудении не стоит есть макароны. Даже если они из твердых сортов пшеницы, в них все равно много углеводов. Но если вы жить не можете без гречки и хорошо с ней худеете, помните – с этим она поможет только в первой половине дня.

Какие продукты "бесполезные" при похудении и мешают сбросить вес / pixabay.com

Соки – это тоже заблуждение, ведь в их составе может быть большое количество сахарозы, глюкозы, фруктозы, что слишком вредно употреблять людям с лишним весом и тем, кто имеет нарушения углеводного обмена.

Также ошибочно считают, что йогурты полезны при похудении. Но здесь стоит знать, переносит ли ваш организм лактозу. Это легко проверить даже без анализов. Если употребляете молочные и кисломолочные продукты, а после них есть ощущение сытости и утоления жажды – тогда все хорошо. Есть дискомфорт – стоит обратиться к врачу.

Какие продукты "бесполезные" при похудении и мешают сбросить вес / pixabay.com

Так называемая лактозная недостаточность, к сожалению, может привести только к набору веса, – говорит врач. – Потому что набор веса – это защита организма от токсинов. А непереваренные продукты – это токсины.

Если же все хорошо, то при похудении можно употреблять только йогурты без добавок и с небольшим процентом жирности. Поэтому питаться правильно – нетрудно. Главное – получать от пищи не только пользу, но и удовольствие.

Напомним,