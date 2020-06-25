Тайный агент-4: можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете

25 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
Тайный агент-4: можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете
Тайный агент-4: можно ли есть неоплаченные продукты в супермаркете
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала провела эксперименты в столичных магазинах.

Читайте такжеЗвезда Первых ласточек Александр Рудинский распрощался со статусом холостяка
Часто в супермаркете посетители едят продукты, которые взяли в корзину. Потому что не могут устоять от запаха свежего багета, или утоляют жажду холодной водой. Признайтесь, вы тоже так делали? И во время трапезы убеждали себя: «Я же это оплачу». 

Журналистка программы «Тайный агент» Елена Зборовская узнала, можно ли по дороге к кассе супермаркета употребить продукт.

Мы совершили провокацию для охранников супермаркета, – рассказывает агент. – Чтобы проверить, будут ли они реагировать на покупателя, который откроет печенье и начнет его есть.

Читайте такжеРазвод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем – СМИ
В Законе Украины «О защите прав потребителей» прямого запрета употреблять продовольственные товары до момента их оплаты нет. Однако, пока вы не заплатите за товар, он является собственностью супермаркета. Работники могут только сделать вам замечание и попросить заплатить на кассе. Если откажетесь оплачивать, то будете иметь дело с полицией.

Во время нашего эксперимента на актера Богдана никто не обращал внимания, – рассказывает Елена. – В одном супермаркете он ел печенье, а в другом попросил охранников открыть напиток. Представляете, работники выполнили его просьбу.

Читайте такжеСергей Притула рассказал о деталях скандального развода с первой женой
А вот продавец за такие действия может получить выговор. Ведь он сам разрешил посетителю употреблять товары бесплатно.

Включайте программу «Тайный агент» по понедельникам в 17:50 на Новом канале.

Напомним, 

Облако тегов

Новый Канал новости телешоу расследование Тайный агент Тайный агент-4 Тайный агент 4 сезон

Материалы по теме

Молодая жена Виктора Павлика рассказала, помогает ли певец своему больному сыну
Новости

Молодая жена Виктора Павлика рассказала, помогает ли певец своему больному сыну
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.06.2020)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.06.2020)
Говорит Украина: Телохранитель без собственного тела (эфир от 25.06.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Телохранитель без собственного тела (эфир от 25.06.2020)
Алена Шоптенко призналась, о какой профессии мечтала в юности
Новости

Алена Шоптенко призналась, о какой профессии мечтала в юности

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать
Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака

Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся: спустя 8 лет брака
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK