Как у звезд Голливуда: делаем пляжное масло с блестками своими руками

29 июня 2020 19:00 Антонина Старовойт
Как у звезд Голливуда: делаем пляжное масло с блестками своими руками
Как у звезд Голливуда: делаем пляжно масло с блестками своими руками
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Многие звезды часто используют масло с блестками, которое придает их телу здоровый и красивый вид.

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Особенно популярно это масло в летнее время. Предлагаем вам не отставать от модных веяний этого сезона и сделать масло в домашних условиях. 

Вам понадобятся: 

  • 30 мл масла миндаля
  • 30 мл масла макадамии
  • 15 мл масла аргана
  • 15 мл сквалана
  • 20-30 капель готовой смеси эфирных масел
  • 1 мл витамина Е
  •  половина чайной ложки перламутра
     

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Пошаговая инструкция: 

  1. Отмерьте при помощи мерной ложечки все масла в одну большую чашку. 
  2. Затем добавьте витамин Е и смесь эфирных масел.
  3. Далее — перламутровый пигмент. 
  4. Чтобы пигмент равномерно распределился в масле, перемешайте эту смесь ложечкой, а затем - маленьким миксером. 
  5. При помощи шприца переливаем масло в бутылочку.
  6. Ваше увлажняющее масло готово. 
  7. Текстура смеси должна получится не особо жирной либо маслянистой. Проверьте, как оно впитывается. 

Маленький секрет 

Если вы не можете понять, готово ли ваше масло, сделайте следующее. Обратите внимание на текстуру. Если средств медленно впитывается либо не делает этого вообще, значит, вы переборщили с добавлением масел.

Напомним, 

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