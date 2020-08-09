MamaRika рассказала, почему до сих пор не взяла фамилию мужа: Он начинает намекать

9 августа 2020 19:00 Катерина Даниленко
MamaRika рассказала, почему до сих пор не взяла фамилию мужа: Он начинает намекать
Певица MamaRika
социальная сеть Instagram

Певица Анастасия Кочетова, более известная под псевдонимом MamaRika, призналась, почему не носит фамилию мужа.

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Перед началом карантина исполнительница и ее возлюбленный, шоумен Сергей Середа успели официально узаконить свои отношения. Пара расписалась в одном из столичных загсов, а праздновать церемонию отправилась в Таиланд. Однако некоторые юридические вопросы касательно брака паре еще предстоит решить.

Так, артистка сообщила, что взять фамилию мужа при росписи она попросту не успела, ведь тогда ее могли не выпустить за границу. До недавнего времени этот вопрос не поднимался в их семье, но сейчас Сергей всячески намекает жене, что пора бы еще раз сходить в ЗАГС.

Сначала мы расписались в Киеве. Причем сделали это налегке ‒ на роспись пришли в джинсах и толстовках. А через несколько дней улетели в Таиланд, чтобы провести там романтическую церемонию. Именно поэтому я не успела поменять фамилию ‒ могли быть проблемы с документами за границей. Но Сергей начинает намекать, что уже пора что-то с этим делать,
‒ откровенничает звезда.

Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа / социальная сеть Instagram

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Носить фамилию супруга артистка не отказывается. Напротив, ей нравится, как сочетается ее имя с фамилией Середа. Так что это всего лишь вопрос времени.

Придется покориться: если уже вышла замуж, то надо, чтобы все было по фен-шую. Да и Анастасия Середа ‒ звучит хорошо,
‒ улыбается MamaRika.

Напомним,

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