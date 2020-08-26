Звезда саги о Гарри Поттере Скарлетт Бирн впервые стала мамой

26 августа 2020 13:10 Юлия Крутиева
Звезда саги о Гарри Поттере Скарлетт Бирн впервые стала мамой
Скарлетт Бирн и Купер Хефнер
instagram.com/cooperhefner

Муж Скарлетт Бирн поделился радостной новостью.

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В семье Скарлетт Бирн случилось пополнение. На днях в одном из американских роддомов исполнительница роли Пенси Паркинсон в «Гарри Поттере» впервые стала мамой.

Этой радостной новостью с публикой поделился счастливый отец – сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера, американский бизнесмен и писатель Купер Хефнер.

Скарлетт Бирн и Купер Хефнер с дочкой / instagram.com/scarletthefner

Купер сообщил, что Скарлетт родила крепкую и здоровую дочь. Девочка появилась на свет 24 августа в 17:23. Малышку новоиспеченные родители решили назвать Бетси Роуз.

Сегодня в 17:23 мы со Скарлетт приветствовали на свет нашу дочь Бетси Роуз Хефнер, - пишет Хефнер. - Нас переполняют благодарность, любовь и радость.

В социальных сетях поклонники засыпают Скарлетт и Купера поздравлениями.

Напомним,

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