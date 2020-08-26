Звезда саги о Гарри Поттере Скарлетт Бирн впервые стала мамой
Муж Скарлетт Бирн поделился радостной новостью.
Этой радостной новостью с публикой поделился счастливый отец – сын основателя журнала Playboy Хью Хефнера, американский бизнесмен и писатель Купер Хефнер.
Купер сообщил, что Скарлетт родила крепкую и здоровую дочь. Девочка появилась на свет 24 августа в 17:23. Малышку новоиспеченные родители решили назвать Бетси Роуз.
Сегодня в 17:23 мы со Скарлетт приветствовали на свет нашу дочь Бетси Роуз Хефнер, - пишет Хефнер. - Нас переполняют благодарность, любовь и радость.
В социальных сетях поклонники засыпают Скарлетт и Купера поздравлениями.
Напомним,